Dit gebeurde er vannacht: Oekraïne meldt succes rond Cherson, Zelenski ontslaat twee generaals

Oekraïense soldaten bij het heroverde dorp Teteriv, vlakbij Kiev. Beeld ANP / EPA

Oekraïne meldt ook heroveringen in het zuiden, in de regio van de stad Cherson. Rusland had eerder aangekondigd dat het de regio rond de strategische belangrijke stad volledig had ingenomen.

‘Hergroeperen’

Vannacht meldde het Oekraïense ministerie van Defensie dat een aantal dorpen weer terug is veroverd, onder andere het strategisch belangrijke Novovoronzowka, vlakbij een grote dam. Een opmars van Oekraïense troepen naar de regio Cherson zou ook de druk op andere belangrijke steden als Kryvyi Rih en vooral Mykolaiv kunnen verlichten, zeggen militaire experts. Volgens de Oekraïense president Zelenski wilde Rusland rond Cherson weer een pro-Russische ‘volksrepubliek’ stichten, naar het voorbeeld van de oostelijke Oekraïense separatistische regio’s Donetsk en Loehansk.

Dat alles kan volgens waarnemers een vertekend beeld geven. Rusland is de laatste dagen vooral bezig te ‘hergroeperen’ door nieuwe versterkingen aan te voeren, onder andere ook 'vrijwilligers’ uit Syrië. Tegelijk zouden de Russen zich op strategische plekken ingraven voor een langdurige strijd.

De eerste Syrische troepen worden momenteel getraind in Rusland voor inzet op het Oekraïense slagveld, aldus westerse bronnen. Ook vanuit Georgië komen versterkingen, aldus het Britse ministerie van Defensie. Een groot deel van de Russische troepen heeft zich gisteren teruggetrokken van de kerncentrale in Tsjernobyl. Op 24 februari – de eerste dag van de invasie – hadden soldaten van president Vladimir Poetin de controle over de kerncentrale overgenomen. De troepen die de gevoelige plek bezet hielden zijn in twee colonnes richting de grens met Belarus getrokken.

Boze Zelenski

In zijn nachtelijke videoboodschap zei de Oekraïense president Zelenski dat de gevechten nog niet voorbij zijn en ‘er moeilijke dagen in het verschiet liggen’. In de Oost-Oekraïense Donbas-regio is de situatie momenteel ‘extreem moeilijk’, aldus Zelenski, die ook liet weten dat hij twee ‘antihelden’ had ontslagen. De Oekraïense president gaf verder geen details maar het zou gaan om twee generaals van de Oekraïense veiligheidsdiensten.

Zelenski zei geen tijd te hebben nu ‘met alle verraders te dealen, maar uiteindelijk zullen ze allemaal worden gestraft’. Volgens de BBC gaf hij met zijn boosheid een zeldzaam inkijkje in de interne onenigheid in het Oekraïense kamp, ondanks alle eensgezindheid die de president uitstraalt. Eerder verweet de president enkele Oekraïense ambassadeurs dat ze niet militant genoeg waren bij het verwerven van steun voor de Oekraïense zaak.

Vredesbesprekingen

Vandaag hervatten Oekraïners en Russen online hun moeizame vredesbesprekingen. Oekraïense onderhandelaars dringen nog steeds aan op een ontmoeting tussen Zelenski en Poetin. Dat is afgewezen door Moskou, dat vindt dat er dan eerst een beter concept voor een vredesakkoord op papier moet staan. Waarnemers denken dat de Russen vooral tijd willen winnen terwijl de Russische strijdkrachten in Oekraïne worden aangevuld en versterkt. Dat laatste om de strijd te focussen op het oosten en zuiden van Oekraïne, waarbij een landbrug tussen Donbas en de eerder geannexeerde Krim een hoofddoel lijkt.

Bij het nog steeds zwaar bevochten Marioepol, ook in het zuiden, zouden Russische strijdkrachten 45 bussen hebben geblokkeerd met burgers. Het humanitaire konvooi staat vast bij Berdyansk, zo’n 75 kilometer ten westen van Marioepol. De Amerikaanse regering heeft luchtfoto’s vrijgegeven waarop te zien is dat Rusland heel bewust graanopslagcompexen heeft gebombardeerd. De laatste week zouden zeker zes graanopslagplaatsen zijn getroffen.