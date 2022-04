Dit gebeurde er vannacht: ‘Oekraïense economie krimpt met de helft’, Zelenski blijft strijdbaar

Een beschadigde brug in de stad Makariv, nabij Kiev. Beeld Narciso Contreras/Anadolu Agency via Getty Images

De raming van de Wereldbank schetst een uitermate somber beeld van de Oekraïense economie. Door de oorlog zijn er niet alleen veel wegen en fabrieken vernietigd, ook zijn er talloze winkels gesloten en is een groot deel van de beroepsbevolking gevlucht of aan het vechten. De vooruitgang die het land de laatste jaren heeft geboekt, is helemaal verdwenen.

De malaise treft ook de rest van Oost-Europa, centraal Azië en Rusland. De Wereldbank schat dat de schade groter zal zijn dan al werd vermoed op basis van de corona-pandemie. De economie van Rusland zal door de sancties bijvoorbeeld met elf procent krimpen.

‘Ze zijn laf’

De Oekraïense president Volodimr Zelenski waarschuwde in zijn toespraak opnieuw voor het naderende Russische offensief in het oosten van zijn land. Maar hij toonde zich ook strijdbaar: “Ze kunnen meer raketten inzetten, zelfs meer bommen, maar wij zijn er klaar voor. En we zullen reageren.” De Russen hebben bekendgemaakt dat ze gaan inzetten op de ‘totale bevrijding van Donbas’, het oostelijke deel van Oekraïne met daarin de separatistische ‘volksrepublieken’ Loehansk en Donetsk. De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov, die Rusland steunt, zei dat ook Kiev ‘en alle andere steden’ nog in het vizier zijn.

Zelenski reageerde ook op beschuldigingen van Moskou dat de vele burgerdoden in onder meer Boetsja het gevolg zouden zijn van aanvallen van Oekraïne zelf. Wat hem betreft is dat een teken van Russische zwakte. “Ze zeggen dat niet zij, maar wij verantwoordelijk zijn voor de moorden in Boetsja. Weet u waarom? Ze zijn laf. Ze durven niet toe te geven dat het Russische beleid ten opzichte van Oekraïne al tientallen jaren verkeerd zit.”

‘Blij met Duitsland’

Zelenski toonde zich in de nacht van zondag op maandag verheugd over een gesprek dat hij zondag eerder had met de Duitse kanselier Olaf Scholz. Ze spraken onder meer over de berechting van oorlogsmisdaden en strengere sancties tegen Rusland. “Ik ben blij dat Duitsland van koers is veranderd. Ik vind het ook logisch, omdat dit is wat de meerderheid van de Duitse bevolking wil.” Duitsland kondigde vorige week aan dat het vanaf deze zomer geen Russische kolen meer gaat gebruiken en vanaf het eind van dit jaar geen Russische olie meer.

De Russische leider Vladimir Poetin krijgt vandaag bezoek van de Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer. Die sprak zaterdag ook al met Zelenski. Het is de eerste keer sinds het begin van de invasie dat een leider uit de Europese Unie afreist naar Moskou. Nehammer wil dat Poetin en Zelenski met elkaar om de tafel gaan. Ook zal hij het gaan hebben over oorlogsmisdaden.

VS en India

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vandaag via videoverbinding een ontmoeting met de Indiase premier Narendra Modi. De oorlog prijkt hoog op de agenda. Wat zeker ter sprake zal komen, is de Indiase bereidheid om olie te kopen van Rusland. Waar een groot deel van de wereld juist af wil van Russische olie, heeft India de laatste tijd groot ingekocht (naar verluidt zo’n zes miljoen vaten). Zo blijft er geld binnenstromen waarmee Moskou de oorlog in Oekraïne kan blijven betalen. Volgens India valt het wel mee, en het gaat het om ‘letterlijk een druppel in een grote emmer’, maar de Amerikanen willen niet dat het veel meer wordt.

Demonstraties

In Duitsland werd voor de tweede achtereenvolgende zondagavond gedemonstreerd vóór Rusland. De demonstranten willen dat er een eind komt aan de ‘intolerantie’ tegen de vele Russisch-sprekenden in het land. Volgens persbureau AFP zijn er sinds het begin van de oorlog 383 anti-Russische en 181 anti-Oekraïense overtredingen begaan. In Frankfurt, Stuttgart en Lübeck gingen honderden mensen met Russische vlaggen de straat op. In Hannover ook, maar daar moesten de Russische demonstranten gescheiden worden van zo’n 3500 Oekraïners. Het liep nergens uit de hand. Critici menen echter dat de Russische demonstraties illegaal waren, omdat er steun werd betuigd voor de oorlog. Zo werd er in Frankfurt gezongen dat Donbas (in het oosten van Oekraïne) bij Rusland hoort.

Turkije heeft bekendgemaakt dat het speciale vluchten gaat organiseren voor Russische toeristen. ‘De escalatie van het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft geleid tot problemen in de toeristische sector,’ zo schrijft de krant Sabah. Beide landen waren erg belangrijk voor het toerisme in Turkije. De nieuwe luchtverbinding wordt gestationeerd in de badplaats Alanya. De verwachting is dat er zo een miljoen extra Russische toeristen gaan komen.