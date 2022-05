Dit gebeurde er vannacht: noodkreet strijders staalfabriek, luchtalarm in grote delen Oekraïne

Commandant Serhi Volynsky van de 36ste mariniersbrigade. Beeld Facebook

‘Het lijkt erop dat ik in een helse reality show zit waar we als militairen vechten voor het leven, elke kans grijpen om mensen te redden en de hele wereld kijkt naar een interessant verhaal! Zulke scenario’s worden gebruikt in films en series. Het enige verschil is dat het geen film is en wij geen fictieve personages zijn! Dit is het echte leven! Pijn, lijden, honger, kwelling, tranen, angst, dood - allemaal echt!,’ begint de leider van de 36ste mariniersbrigade zijn bericht.

Hij plaatste er een foto van zichzelf bij waarop hij ongeschoren, met wazige ogen en met een ogenschijnlijk gebroken neus te zien is. ‘Ik hoop dat de hogere krachten (in de brede zin van het woord) een oplossing vinden voor onze redding! Zodat deze helse reality show zal eindigen ... Hogere machten, we wachten op het resultaat van jullie acties... De tijd verstrijkt en de tijd is ons leven!,’ vervolgt de commandant.

Hij eindigt zijn hulpoproep met een smeekbede. ‘Bij elke evacuatie van burgers uit de staalfabriek zijn witte vlaggen gebruikt. Dat gebeurde ook bij de vierde evacuatie, zaterdag. De prijs van de laatste evacuatie is drie doden en zes gewonde soldaten. Het Marioepol garnizoen deed al het mogelijke om burgers te redden. Wij vragen iedereen om zijn best te doen om ons te evacueren,’ aldus Volynsky.

Heel moeilijk

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei zaterdagavond dat het redden van de verzetsstrijders ‘heel moeilijk’ wordt. Hij kondigde onderhandelingen aan over de evacuatie van de gewonden, medici en de overgebleven soldaten. Zelenski hoopt dat daarvoor zondag humanitaire corridors opengaan. Moskou heeft echter herhaaldelijk aangekondigd dat het van plan is de Oekraïense strijders gevangen te nemen, zelfs als ze zich overgeven.

Oekraïne heeft de organisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) gevraagd de soldaten uit de staalfabriek te evacueren en medische zorg te verlenen. Volgens Kiev schreef vicepremier Irina Veresjtsjoek een brief aan de AZG-leiding. De verdedigers van het enorme industriële complex leven al 72 dagen ‘onder constante bombardementen en aanvallen door het Russische leger’ en ‘bij gebrek aan medicijnen, water en voedsel sterven gewonde soldaten aan gangreen (afstervend weefsel) en bloedvergiftiging’. De internationale hulporganisatie moet de strijders helpen wiens ‘mensenrechten worden geschonden door de Russische Federatie’, luidde het in het schrijven.

Staakt-het-vuren

De evacuatie van vrouwen, kinderen en senioren die wekenlang in het gangenstelsel onder het fabriekscomplex zaten, was mogelijk dankzij de bemiddeling van de Verenigde Naties en een driedaags staakt-het-vuren van de Russische troepen. Deze wapenstilstand eindigde zaterdagavond.

Militaire deskundigen gaan ervan uit dat Moskou het Azovstal-complex, Marioepols laatste verzetsbolwerk met naar verluidt nog zo'n 2000 Oekraïense strijders, zo snel mogelijk wil schoonvegen. Dan zou de Russische president Vladimir Poetin maandag, tijdens de 77ste viering van de zege van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland, de verovering van de strategische havenstad kunnen bekendmaken.

Luchtalarm

In grote delen van Oekraïne loeide afgelopen nacht het luchtalarm. Volgens het persbureau Unian was dat onder andere het geval in de hoofdstad Kiev en omgeving, maar ook Lviv in het westen, Charkov en Donetsk in het oosten, Odessa in het zuiden en andere gebieden. Volgens lokale berichten waren er explosies te horen in Odessa. Het is vooralsnog onduidelijk of het om Russische raketinslagen ging of om defensief vuur van de Oekraïense luchtverdediging. Er waren ook explosies te horen in de zuidelijke stad Mykolajiv.

Oekraïne vreest bijzonder zware Russische luchtaanvallen in verband met de herdenking van de Sovjet-overwinning op nazi-Duitsland, maandag.