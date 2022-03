Dit gebeurde er vannacht: hevige gevechten in steden en meer media trekken zich terug

Deze inwoner van Stoyanka, een stad ten westen van Kiev, kijkt naar de verwoestingen in zijn woonplaats. Beeld AFP

De stad met zo'n 450.000 inwoners wordt al dagenlang door de Russen belegerd. Burgemeester Bojtsjenko meldt dat er een dreigend tekort is aan voedsel. Ook zou er geen water, verwarming en stroom meer zijn. “Op dit moment zijn we op zoek naar oplossingen voor de humanitaire problemen en kijken we naar alle mogelijke manieren om Marioepol uit de blokkade te krijgen,” zei Bojtsjenko in een bericht op Telegram. “Onze prioriteit is de totstandkoming van een wapenstilstand, zodat we de vitale infrastructuur kunnen herstellen en een route kunnen creëren om voedsel en medicijnen in de stad te krijgen,” aldus de burgemeester. De burgemeester heeft ook onder meer om een vluchtroute voor zijn burgers gevraagd.

Verwoesting

Het luchtalarm in steden als Kiev, Soemy en Charkov ging afgelopen nacht meerdere malen af. Ook zijn er volgens journalisten van The Kyiv Independent regelmatig explosies te horen. Hoeveel burgerslachtoffers er sinds de inval van Rusland zijn gevallen, is moeilijk te controleren, maar verschillende beelden en foto's laten de omvang van de verwoesting zien, zoals in het stadje Borodyanka - zo'n 50 kilometer van Kiev - waar huizen zijn weggeblazen door drone-aanvallen.

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) heeft zijn bezorgdheid geuit over het tekort aan voedsel in Oekraïne. “De situatie voor de mensen in Oekraïne is dramatisch verslechterd als gevolg van de bittere gevechten,” vertelde WFP Duitsland-directeur Martin Frick aan verschillende Duitse media. “Met name uit Kiev en Charkov krijgen we berichten dat voedsel opraakt en drinkwater schaars wordt,” zegt Frick. De prioriteit van de VN-organisatie is nu om aanvoerroutes voor water en voedsel naar Kiev en andere epicentra van het conflict tot stand te brengen voordat de gevechten verder escaleren. “Het is een race tegen de klok.”

Media verlaten Rusland

Vannacht besloot in navolging van de Britse omroep BBC ook het Amerikaanse persbureau Bloomberg zijn werkzaamheden in Rusland tijdelijk te staken. Ook heeft de Amerikaanse nieuwszender CNN bekendgemaakt zijn uitzendingen in Rusland stop te zetten. The Washington Post neemt eveneens maatregelen, maar de journalisten worden nog niet teruggehaald.

De stappen volgen op de beslissing van het Russische parlement om de straffen voor het verspreiden van zogenoemde valse informatie drastisch te verzwaren. Zo is een gevangenisstraf tot vijftien jaar mogelijk bij het opzettelijk verspreiden van valse informatie over de strijdkrachten, indien dat ernstige gevolgen heeft. Er zijn ook hoge boetes voor zogenoemd nepnieuws en het oproepen tot sancties tegen Rusland.

“De verandering van de wet, die bedoeld lijkt te zijn om iedere onafhankelijke journalist als crimineel te bestempelen, maakt het onmogelijk om binnen de grenzen van Rusland iets te doen dat ook maar iets wegheeft van normale journalistiek,” zegt hoofdredacteur John Micklethwait van Bloomberg in een verklaring.

CNN maakte bekend dat hun uitzendingen in Rusland worden stopgezet ‘terwijl we de situatie en onze volgende stappen blijven evalueren’. CNN zendt normaliter 24 uur per dag uit in Rusland. The Washington Post stopt bij zijn berichtgeving uit Rusland met het vermelden van de naam van de journalist en zijn of haar locatie, meldt een verslaggever van de krant op Twitter. De NOS besloot gisteren al Rusland-correspondent Iris de Graaf terug te halen naar Nederland.

Aanval op journalisten

De Britse nieuwszender Sky News maakte vannacht bekend dat vijf journalisten afgelopen maandag zijn beschoten tijdens hun werkzaamheden in de buurt van Kiev. Een cameraman zou twee kogels tegen zijn kogelvrije vest hebben gekregen en een correspondent raakte gewond door een kogel in zijn onderrug. Op beelden die zijn gedeeld door Sky News is te zien hoe de auto waarin ze reden plotseling onder vuur werd genomen. Er is een reeks schoten te horen en ook is te zien hoe kogels langs het voertuig vliegen.

Uiteindelijk wist de groep de auto te ontvluchten en een schuilplaats te vinden. Daar werden ze uren later aangetroffen door de Oekraïense politie. Volgens Oekraïne werd de aanval uitgevoerd door Russische ‘saboteurs’.

Sky News laat weten dat de journalisten uit Oekraïne zijn geëvacueerd en dat ze inmiddels veilig terug zijn in het Verenigd Koninkrijk.