Dit gebeurde er vannacht: hevige gevechten bij luchthaven Cherson, EU waarschuwt voor hongersnood

Satellietbeelden van een aanval op de luchthaven, eerder deze week. Beeld AFP

‘We hebben ze daar weer ontmoet’, schreef een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski in de nacht van vrijdag op zaterdag op Facebook, verwijzend naar Russische troepen.

De Oekraïense strijdkrachten vielen eenheden van het Russische leger bij de luchthaven voor de zesde keer aan en brachten daar de vijand zware verliezen toe, aldus de adviseur. In een reeks van lokale tegenaanvallen en aanvallen met gevechtsdrones zijn volgens hem sinds eind februari enkele tientallen Russische gevechtshelikopters en, meest recent, een commandopost met hoge officieren vernietigd. Deze informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

De Russen meldden begin deze week nog dat de hele provincie Cherson was veroverd. Volgens generaal Igor Konasjenkov was dat te danken aan een speciale operatie. De havenstad en provinciehoofdstad Cherson was 2 maart al in Russische handen gevallen.

De zuidelijke provincie, die aan het schiereiland de Krim grenst, telt naar schatting één miljoen inwoners. De westgrens van de provincie ligt ongeveer 100 kilometer van de belangrijkste Oekraïense haven Odessa.

Marioepol

Ook in de havenstad Marioepol werd gevochten. Volgens Russische bronnen hebben troepen daar, samen met ‘soldaten uit de onafhankelijke republiek Donetsk’, het stadscentrum bereikt. De inname van de stad zou aanstaande zijn, waarmee een van de doelen van de invasie zou zijn bereikt. Door Marioepol te controleren kan Rusland ‘territoriale continuïteit’ garanderen tussen de eerder, in 2014, geannexeerde Krim in het zuiden en de pro-Russische regio Donbas in het oosten.

De Oekraïense autoriteiten hebben de Russische luchtmacht herhaaldelijk beschuldigd van het opzettelijk bombarderen van het theater van Marioepol dat als massaschuilkelder werd gebruikt. Rusland ontkent dit. Meer dan duizend mensen zouden hun toevlucht hebben gezocht in een schuilkelder onder het theater, voornamelijk vrouwen, kinderen en ouderen, aldus stadsbestuur. Het theater is grotendeels vernietigd. Hoeveel mensen in de schuilkelder gewond zijn geraakt of gedood zijn nog steeds onbekend.

De Oekraïense president Zelenski zei vannacht dat meer dan 130 overlevenden uit het puin waren bevrijd. “Sommigen lijden helaas aan ernstige verwondingen. Maar in dit stadium hebben we geen informatie over het aantal mogelijke doden,” gaf hij aan. Volgens hem ging de reddingsoperatie door.

Hongersnood

De Europese Commissie waarschuwt voor een hongersnood in Oekraïne nu de gevechten in het land voortduren. “Mensen in de belegerde steden worden blootgesteld aan apocalyptische omstandigheden - geen voedsel, geen water, geen medische zorg en geen uitweg”, zegt EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisisbeheer) in de Duitse krant Welt am Sonntag. De humanitaire crisis in Oekraïne is al kritiek, maar kan nog erger worden. ‘Deze meedogenloze invasie begon meer dan drie weken geleden, maar er ontstaat nu al hongersnood, zien we.’

Vooral in belegerde steden als Marioepol lijden mensen honger. Ooggetuigen hadden melding gemaakt van geplunderde supermarkten. Volgens Lenarčič hebben medische instellingen moeite om de essentiële benodigdheden te krijgen die ze nodig hebben. “Het grote probleem is de toegang. Het is een verplichting om humanitaire toegang te verlenen zonder enige belemmering,” aldus de Eurocommissaris.

De Europese Commissie breidt haar humanitaire hulp uit met lokale partners. “Maar zolang de gevechten voortduren en er geen staakt-het-vuren is, kunnen de mensen die levensreddende hulp nodig hebben niet worden bereikt.”