Dit gebeurde er vannacht: ‘Geen overgave Marioepol’ en ammoniak-lek bij chemische fabriek

Bewoners van Marioepol hebben water gevonden in een supermarkt. Het gemeentelijke waterleidingbedrijf is afgesloten. Beeld REUTERS

De Oekraïense regering geeft geen gehoor aan een Russisch ultimatum aan de verdedigers van Marioepol om zich over te geven. “Er zal geen capitulatie zijn, de wapens worden niet neergelegd,” aldus vicepremier Irina Veresjtsjoek tegen de Oekraïense krant Ukrajinska Pravda.

De Russen hadden dat al eerder van haar gehoord. Moskou eiste zondag dat het Oekraïense leger de wapens zou neerleggen opdat er een einde zou komen aan wat kolonel-generaal Michail Mizintsev van het Russische ministerie van Defensie ‘een verschrikkelijke humanitaire ramp’ noemde. Op haar beurt eiste Veresjtsjoek bij het Russische leger een ‘humanitaire corridor’ in de zwaarbevochten havenstad om burgers te kunnen evacueren.

De gevechten in Marioepol gingen door in de nacht van zondag op maandag. “Ik hoop dat niemand hoeft te zien wat ik zag,” zei de Griekse diplomaat Manolis Androulakis zondag tegen persbureau Reuters bij terugkomst uit de belegerde Oekraïense stad Marioepol. Androulakis was de laatst overgebleven EU-diplomaat in Marioepol, waar hij ondersteuning bood aan Griekse burgers om de stad te verlaten. “Marioepol komt in een rijtje van steden die door oorlog met de grond gelijk zijn gemaakt: Guernica, Coventry, Aleppo, Grozny, Leningrad,” zo liet hij weten.

Winkelcentrum

Ook in andere steden was het weer raak. Bij beschietingen op woonhuizen en een winkelcentrum in de wijk Podil in Kiev zouden zondagavond zeker zes mensen om het leven gekomen, aldus het Franse persbureau AFP. Het Retroville winkelcentrum werd geraakt. Reddingsteams en paramedici zijn ter plaatse, aldus lokale bestuurders. Persbureau Reuters zegt de berichten over de beschietingen op de woonwijk nog niet te kunnen verifiëren. Rond Charkov zou het Russische offensief zijn vastgelopen. In de noordelijke wijken van de stad staan de partijen met tanks tegenover elkaar, aldus een verslaggever van Sky News die ter plaatse is.

Bombardementen op Charkov, overzicht explosies Charkov en update Russische opmars Oekraine. Beeld ANP

Uit een chemische fabriek in de buurt van de Oekraïense stad Soemi, in het noordoosten van het land, is maandagochtend door een nog onbekende oorzaak ammoniak gelekt. Een regionale legerleider sloeg via Telegram alarm en riep alle inwoners in een straal van vijf kilometer rond de fabriek op hun toevlucht te zoeken tot schuilkelders zodat ze niet met het uiterst giftige gas in aanraking komen, zo meldt Reuters.

Oekraïense en Russische delegaties zullen maandag opnieuw via een videoverbinding overleggen. Beide partijen willen dat het overleg in de ochtend begint, liet presidentieel adviseur Michailo Podoljak gisteravond weten. De werkgroepen van beide partijen hebben intensief gewerkt de laatste dagen, zegt Podoljak tegen persbureau UNIAN. Hij voegde toe dat de overleggen om de oorlog te beëindigen nog een aantal weken zullen duren, maar dat er tekenen waren dat Moskou zich ‘redelijker’ begon op te stellen.

Nieuwe sancties

Frankrijk komt ondertussen met nieuwe sancties en heeft vermeende tegoeden van Russische oligarchen ter waarde van ongeveer 850 miljoen euro bevroren. Daarbij zit onroerend goed ter waarde van 539 miljoen euro, zei minister van Economische Zaken Bruno Le Maire tegen radiostation RTL. Ook werd 150 miljoen euro bevroren aan Russische privérekeningen van Franse banken en werden twee jachten ter waarde van 150 miljoen euro aan de ketting gelegd.

De Amerikaanse president Joe Biden reist vrijdag door naar Polen. Volgens het Witte Huis zal Biden donderdag de Navo-, EU- en G7-top in Brussel bijwonen, zoals gepland.

Inzamelingsactie Kunis en Kutcher

De Oekraïense president Zelenski heeft Hollywoodsterren Mila Kunis en Ashton Kutcher bedankt voor hun inzamelingsactie voor Oekraïense vluchtelingen. Het echtpaar heeft 35 miljoen dollar opgehaald. Zelenski deelde zondagavond op Twitter een foto van een laptopscherm waarop te zien is dat hij met Kutcher en Kunis videobelt. Hij schrijft daarbij onder meer: ‘We zijn dankbaar voor hun steun. Onder de indruk van hun vastbeslotenheid. Ze inspireren de wereld.’

Kunis werd geboren in Oekraïne en verhuisde op haar zevende naar de Verenigde Staten. Inmiddels hebben een kleine 70.000 mensen een donatie gedaan via de GoFundMe-pagina van Kutcher en Kunis. De opbrengst van de actie gaat naar Flexport, een organisatie die vluchtelingen bijstaat met hulp en goederen in Polen, Roemenië, Hongarije, Slowakije en Moldavië en naar Airbnb, dat gratis tijdelijke huisvesting biedt aan vluchtelingen uit Oekraïne.