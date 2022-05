Dit gebeurde er vannacht: evacuatie Marioepol verloopt moeizaam, Britten komen met nieuwe militaire hulp

Vluchtelingen uit het zuiden van Oekraïne komen aan bij een evacuatiepunt in Zaporizhzhia. Beeld ANP / EPA

Het blijft uiterst moeilijk om alle burgers uit de al weken belegerde Azovstal-fabriek in Marioepol te halen. Waar zondag zo’n 100 mensen met bussen naar het nabijgelegen Bezimenne (een stad in Russische handen) werden vervoerd, bleef de teller gisteravond steken op 20.

Volgens de plaatsvervangende commandant van het regiment, Svjatoslav Palamar, is dat omdat de fabriek weer door de Russen werd beschoten: “De artillerie van de vijand heeft nieuwe puinhopen en verwoesting veroorzaakt.” Er zouden ook gebouwen van het fabriekscomplex onder vuur zijn genomen waarin burgers zich schuilhouden.

Meer dan 3000 dode burgers

Moskou meldde gisteren dat er ruim een miljoen Oekraïense burgers uit inmiddels bezette gebieden zijn overgebracht naar Rusland. Onder hen zouden zeker 200.000 kinderen zijn. Volgens officier Michail Misinzev zijn er alleen al maandag 11.500 mensen, onder wie 1850 kinderen, uit het oorlogsgebied gehaald. VN-mensenrechtenorganisatie OHCHR kwam tegelijkertijd met het bericht dat er sinds het begin van de oorlog al meer dan 3000 burgers zijn gedood. De meeste slachtoffers vielen bij raketaanvallen of bombardementen.

‘Minimale terreinwinst’

De strijd in het oosten van Oekraïne, in de Donbas-regio, verloopt voor de Russen niet volgens plan. Dat zegt een hoge functionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens hem lijdt het Russische leger onder slechte commandovoering, lage moraal en problematische aanvoer van materieel: “We zien een minimale terreinwinst in het gebied.”

In de zuidwestelijke havenstad Odessa, op slechts 60 kilometer van de Roemeense grens, hebben de Russen weer een raketaanval uitgevoerd. Het doelwit was een strategisch belangrijke brug. Volgens de Oekraïners is hierbij een 14-jarige jongen om het leven gekomen en raakte een meisje van 17 gewond. “Hoe waren deze kinderen een bedreiging voor Rusland,” vroeg de Oekraïense president Zelenski maandagnacht tijdens zijn dagelijkse toespraak.

‘Nepverkiezingen’

Volgens de Amerikanen is Rusland van plan om ‘nepverkiezingen’ te houden in de regio’s Donetsk en Loehansk. De bedoeling hiervan is om ze te annexeren, aldus Michael Carpenter, de Amerikaanse ambassadeur bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Na de verkiezingen zouden de separatistische ‘volksrepublieken’ Loehansk en Donetsk onderdeel worden van Rusland. De verkiezingen zouden ergens halverwege mei plaatsvinden.

Volgens Carpenter liggen er ook dergelijke plannen voor de regio Cherson, net veroverd door de Russen. “Dit soort nepreferenda zijn niet legaal. We moeten snel handelen.”

Afgelopen zaterdag werd het internet in Cherson helemaal platgelegd. Volgens de organisatie NetBlocks, die de veiligheid en vrijheid op internet onderzoekt, gaat al het internetverkeer in de regio nu via Russische apparatuur en volgens Russische regels, ‘inclusief censuur’.

Britse hulp

Groot-Brittannië zal vandaag bekendmaken dat het land opnieuw 358 miljoen euro aan militaire hulp beschikbaar stelt aan Oekraïne. Premier Johnson zal het Oekraïense parlement inlichten over de levering van onder meer een radarsysteem tegen artillerieaanvallen, stoorzenders en nachtkijkers. In zijn toespraak zal Johnson zeggen dat de Oekraïense strijd tegen de Russische invasie nog generaties lang herinnerd zal worden. Oekraïners beleven volgens Johnson hun ‘finest hour’, zoals dat ook over de Britten werd gezegd toen ze zich in de Tweede Wereldoorlog verzetten tegen nazi-Duitsland.

Kritiek op Lavrov

President Zelenski haalde vannacht hard uit naar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov. Die had in een interview met de Italiaanse televisie niet alleen gezegd dat Adolf Hitler Joods bloed zou hebben maar ook dat de ‘ergste antisemieten vaak Joden zijn’. Deze uitspraken deed Lavorov om te verdedigen dat Rusland Oekraïne wil ‘denazificeren’, terwijl president Zelenski juist Joods is.

Volgens Zelenski is Rusland ‘alle lessen van de Tweede Wereldoorlog vergeten’. Ook Israël reageerde woedend op de uitspraken van Lavrov. Dat land riep de Russische ambassadeur op het matje en eist excuses.