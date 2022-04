Dit gebeurde er vannacht: bombardementen in oosten en ‘laatste beelden kruiser Moskva’

Kiev gisteravond bij zonsondergang. Beeld ANP / EPA

Raketinslagen werden gemeld onder meer uit Kramatorsk, het belangrijke spoorwegknooppunt in het oosten en rond verschillende steden in de eveneens oostelijke Donbas-regio. Het zou de Russen vooral om olieopslagplaatsen, industriegebieden en overheidsgebouwen zijn gegaan. Bij bombardementen op de oostelijke stad Charkov zouden vijf burgers zijn omgekomen en vijftien gewond geraakt. Ook fabrieken bij Kiev en het zuidelijke Mykolaiv, niet ver van de havenstad Odessa, lagen onder vuur, aldus Oekraïense bronnen.

Dat alles past volgens Westerse militaire experts in de voorbereiding van het alom verwachte tweede grote offensief van de Russen. Dat zou zich richten op grote gebieden ten oosten van de rivier Dnjepr en een brede kuststrook langs de Zwarte Zee. Het eerste Russische offensief - met de bedoeling de hoofdstad Kiev in het noorden snel in te nemen - werd na een maand van heftige Oekraïense tegenstand afgeblazen.

Afmaken

President Volodimir Zelenski zei gisteravond in een videoboodschap dat Russische soldaten de regio Donbas in het oosten letterlijk wilden ‘afmaken en vernietigen’. “Het doel is hetzelfde gebleven: dit is een operatie om de staat Oekraïne te vernietigen,”,vertelde Kyrylo Boedanov, baas van de Oekraïense inlichtingendienst, aan het Duitse blad Der Spiegel. Volgens Rusland moet Oekraïne van Poetin ‘ophouden te bestaan ​​als staat’, aldus Boedanov.

Gisteren hebben de laatste Oekraïense soldaten in de belegerde havenstad Marioepol een Russisch ultimatum voor een overgave en vrije aftocht genegeerd. De volledige verovering van Marioepol - dat de strategisch belangrijke verbinding is met de in 2014 geannexeerde Krim - zou een hoofdprijs zijn voor Vladimir Poetin wiens ‘bevrijdingsoperatie’ vooralsnog vooral zware verliezen in manschappen en materieel hebben opgeleverd.

Zelenski tijdens zijn toespraak. Beeld AP

Inmiddels zijn - voor het eerst - de waarschijnlijk laatste beelden verschenen van de dan nog drijvende kruiser Moskva die volgens de meeste experts is geraakt door Oekraïense raketten. Experts hebben de beelden bestudeerd en concluderen dat het door de bemanning al verlaten schip inderdaad de Moskva is. Volgens onbevestigde berichten is dit weekend opnieuw een Russische generaal gesneuveld aan het front. Het zou gaan om de plaatsvervangend commandant van het Achtste Leger. President Zelenski sprak onlangs van drieduizend gesneuvelde Oekraïense soldaten.

Newest photo from 15 April 2022. Damaged Moskva. pic.twitter.com/BSgnS2mJXg — Мike Right (@BormanIke) 17 april 2022

Marioepol

De strijd blijft het hevigst in Marioepol. Volgens lokale autoriteiten zetten niet alleen de Oekraïense soldaten daar maar ook ‘grote groepen burgers’ de strijd voort tegen de Russen. Het laatste bolwerk van de verdedigers - het 11 vierkante kilometer grote complex van de Azovstal-staalfabriek - zou ook vannacht weer met Tu-22M3 bommenwerpers zijn bestookt.

Marioepol wordt belegerd sinds de eerste dagen van de Russische aanvalsoorlog. De stad aan de Zee van Azov, die vorig jaar nog meer dan 400.000 inwoners telde, is nu grotendeels verwoest. Volgens de lokale autoriteiten schuilen veel van de resterende 100.000 burgers in de omsingelde staalfabriek. “Ze vertrouwen de Russen niet. Ze zien wat er in de stad gebeurt, dus blijven ze daar,” aldus een politiewoordvoerder. De Oekraïense president Zelenski sprak van Russische martelkamers waar lokale bestuurders zouden worden verhoord. Deze informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. Grote delen van Marioepol staan ​​nu onder controle van het Russische leger.

EU-aanvraag

De Oekraïense regering heeft de formele aanvraag voor het EU-lidmaatschap afgerond en alle vragen daarvoor beantwoord. De Oekraïners verwachten groen licht te krijgen voor de toetredingsprocedure tijdens de geplande bijeenkomst van de Europese Raad op 23 en 24 juni.

Ondertussen uitte president Zelenski opnieuw kritiek op het Westen vanwege vertragingen bij de wapenleveranties. Hij noemde geen landen bij naam maar ook Zelenski weet dat er binnen de Duitse regeringscoalitie flink over wordt geruzied. Politici van de Groenen en liberale FDP hebben bondskanselier Olaf Scholz (SPD) van aarzeling beschuldigd. Volgens Zelenski heeft dit tot gevolg dat de Oekraïners zich op de vlaktes van het oosten niet goed kunnen verdedigen tegen de Russische overmacht. Oekraïne vraagt vliegtuigen, tanks en houwitsers. Volgens Duitse media hebben 1100 artsen uit Duitsland zich bij de Duitse Medische Vereniging geregistreerd om te helpen bij de behandeling van zieken en oorlogsgewonden in Oekraïne of aangrenzende landen.

Ondanks alles zijn voor het eerst meer Oekraïners teruggekeerd naar hun land dan gevlucht. Dat heeft te maken met het terugtrekken van de Russische troepen rond Kiev. Zaterdag zouden 22.000 Oekraïners de Poolse grens zijn overgestoken om naar huis te gaan, 19.000 mensen gingen de andere kant op om hun toevlucht te zoeken in Polen.