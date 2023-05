Dit betekent een herverkiezing van Erdogan voor Europa

Erdogan lijkt – tegen de verwachtingen in – zondag herkozen te worden als president van Turkije. Zijn tegenstander Kilicdaroglu probeert rechtse Turken met beloftes te paaien, maar het is de vraag of het mag baten. ‘Het kan linkse kiezers juist afschrikken.’

1. Hoe staat president Erdogan ervoor?

De race is nog niet gelopen, maar het lijkt erop dat de zittende Turkse president zondag herkozen wordt. Tegen veler verwachtingen in kwam de 69-jarige Erdogan tijdens de eerste verkiezingsronde op 14 mei als grootste uit de bus (hij kreeg 49,5 procent van de stemmen, Kemal Kilicdaroglu 45 procent). En dus ziet het er ineens slecht uit voor de oppositiekandidaat, die in de peilingen juist lang voor stond.

Omdat niemand in ronde een de helft van de stemmen haalde, volgt zondag de tweede beslissende ronde. De kansen van Erdogan zijn daarin nog groter geworden, doordat de rechts-nationalistische Sinan Ogan – die met 5 procent van de stemmen de nummer drie was in de eerste kiesronde – zijn steun heeft uitgesproken voor de president. Hoewel dat niet direct betekent dat Erdogan op steun van Ogans hele achterban kan rekenen, lijkt hij daarmee niettemin vrijwel verzekerd van de winst. Peilingen schatten dat Erdogan zondag zeker 53 procent van de stemmen zal halen.

2. Hoe kan het dat de voorspellingen er zo naast zaten?

Achteraf is makkelijk praten, maar het lijkt erop dat de peilingen en veel analisten het sentiment in Turkije niet goed hebben aangevoeld. Dikwijls werd gedacht dat Erdogan zou worden afgestraft voor de recordinflatie, armoede, immigratieproblematiek en zijn handelen rondom de aardbeving. Maar dat lijkt dus niet te gebeuren. Integendeel.

Voor veel Turken geldt een stem op Erdogan nog altijd als een stem voor stabiliteit en voor een trots en islamitisch Turkije. In de twintig jaar dat hij aan de macht is, heeft Erdogan het politieke speelveld bovendien sterk naar zijn hand gezet. Politieke tegenstanders zijn buitenspel gezet en zijn AK-partij heeft de media vrijwel volledig onder controle. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in de politieke zendtijd: in april, het hoogtepunt van de campagne, kreeg Erdogan ruim 32 uur zendtijd op tv, Kilicdaroglu 32 minuten.

Wat niet helpt, is dat Kilicdaroglu niet bepaald een charismatisch type is. Hij werd door een brede coalitie oppositiepartijen naar voren geschoven om Erdogan uit het zadel te wippen, maar wordt, niet in de laatste plaats door Erdogan, dikwijls weggezet als een politieke amateur – en als te seculier. Ook de breedte van de coalitie die hij moet vertegenwoordigen, van islamisten en nationalisten tot liberalen en Koerden, lijkt een deel van zijn mogelijke kiezers af te schrikken.

3. Wat doet Kilicdaroglu om het tij te keren?

In een uiterste poging de rechts-nationalistische kiezers van Erdogan los te peuteren, slaat de 74-jarige oppositiekandidaat een hardere toon aan. Met name op het gebied van immigratie. Zo beloofde hij dat hij, eenmaal verkozen, miljoenen vooral Syrische vluchtelingen binnen een jaar terugstuurt. Een belofte die zal resoneren bij veel rechtse Turken.

De strategie kan echter ook slecht voor hem uitpakken. “Veel jonge en linkse kiezers waren juist gecharmeerd van Kilicdaroglu door zijn pro-Europese, pro-inclusieve boodschap,” aldus Turkijedeskundige Nienke van Heukelingen van Instituut Clingendael. “Hij had altijd al een aantal stevige standpunten, maar zoals hij nu uithaalt, hebben we bijna te maken met een heel andere kandidaat. Dat zou zijn liberale kiezers weleens kunnen afschrikken.”

4. Wat betekent een herverkiezing van Erdogan voor Turkije? En voor Europa?

Op veel terreinen zal het continuïteit betekenen, zegt Van Heukelingen. Hij lijkt zijn autocratische koers voort te willen zetten en grote hervormingen blijven vermoedelijk uit. Ook de betrekkingen met de Europese Unie blijven waarschijnlijk min of meer gelijk. Niet beter dus, maar ook niet per se slechter. “Erdogan is voor de EU geen makkelijke partner, maar in Brussel weet men wel wat ze aan hem hebben.”

Het is volgens haar ook maar de vraag of veel Europese politici echt duimen voor Kilicdaroglu, hoewel hij op ideologisch vlak meer op een lijn ligt met de EU. “Als Kilicdaroglu wint, is dat enerzijds goed voor de EU, want dan heb je een partner die vindt dat Turkije bij Europa hoort en de banden wil aanhalen. Turkije zal dan echter ook wat van de EU verwachten. Brussel krijgt in dat geval te maken met een president die binnen drie maanden visumvrij reizen voor Turken wil regelen en ambitieuze plannen heeft als het aankomt op toetreding van Turkije tot de EU. Dat vergt dus ook van de EU een andere Turkijestrategie – en het is de vraag of Brussel daar nu mee wil dealen.”