‘Disneydorpje’ in Oostenrijk wordt gek van de toeristen: ‘Blijf alsjeblieft weg’

Toeristen in Hallstatt. Beeld Reuters

Het Oostenrijkse Hallstatt is werelderfgoed en beroemd vanwege van de pastelkleurige huizen op de oevers van een schitterend meer. Het idyllische Alpendorp met negenhonderd inwoners staat al enkele jaren op de kaart van het massatoerisme. Bussen vol met vakantiegangers rijden er af en aan. Een flinke opsteker voor hoteliers en restauranthouders, maar niet voor lang meer. Volgens de burgemeester kan Hallstatt de enorme toestroom niet meer aan. “We willen het aantal met minstens een derde verminderen, maar we kunnen ze niet echt stoppen,” vertelt hij tegen The Times.

Hallstatt is altijd geliefd geweest bij toeristen, maar zo’n zeven jaar geleden nam het aantal bezoekers enorm toe nadat het dorpje compleet werd nagebouwd door projectontwikkelaars. In de Chinese provincie Guangdong herrees uit het niets een Alpendorp aan een kunstmatig meer, met precies dezelfde naam en uitstraling. Het wekte de interesse van vele miljoenen Aziaten die massaal naar Oostenrijk afreisden om daar het ‘originele Hallstatt’ te bezoeken.

Toeristen nemen selfies in Hallstatt Beeld Reuters

Toeristen in slaapkamer

Een jaar later werd Hallstatt wereldnieuws: het zou de belangrijkste inspiratiebron zijn geweest voor de fictieve stad Arandelle in de succesvolle Disneyfilm Frozen. Fans maken er sindsdien volop selfies, laten er drones opstijgen, poseren voor trouwfoto’s en bellen bij bewoners thuis aan of ze hun toiletten mogen gebruiken. “Mijn moeder werd op een dag wakker en vond enkele Chinese toeristen in haar slaapkamer,” vertelde een cafébaas tegen lokale media.

En dan is er nog het niet te onderschatten effect van Instagram. Op het sociaal netwerk groeide het aantal beelden met de hashtag #Hallstatt jaar na jaar explosief. Deze belangstelling lijkt leuk en aardig, maar voor de burgemeester en de inwoners is het inmiddels meer een vloek dan een zegen. Ze vrezen dat de toeristen het dorpje uiteindelijk vernielen en dat een hoop van de originele pracht zo verloren gaat.

“Het is waanzin! Ik weet niet wat ik moet doen. De mensen kopen niets meer,” zei winkeleigenaar Sandra Derbl vorig jaar tegen het Duitse magazine Focus. “Alleen hoteliers en restauranthouders profiteren hier van het massatoerisme.”

Alarm

Burgemeester Scheutz trok enkele jaren geleden aan de bel. Politici en burgers staken de koppen bij elkaar op zoek naar een oplossing om het massatoerisme in te dammen. “Het was volgens de inwoners vooral belangrijk om het aantal reisbussen te reduceren,” zei Scheutz vorig jaar.

In februari besloot de gemeenteraad om vanaf voorjaar 2020 een beperking voor bussen in te voeren, naar het voorbeeld van Salzburg. Er zijn vanaf mei nog maar 54 bussen per dag welkom, en busmaatschappijen moeten voortaan online een tijdstip reserveren om naar Hallstatt te komen.

Hallstatt in het donker Beeld Reuters