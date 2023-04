Diplomaten en VN-staf in Soedan doelwit van geweld, staakt-het-vuren van 24 uur afgekondigd

Bij het geweld in Soedan zijn inmiddels ruim 180 mensen omgekomen en minstens 1800 anderen gewond geraakt. Beeld REUTERS

De bewapende mannen maken zich schuldig aan seksueel geweld tegen vrouwen en stelen persoonlijke eigendommen, waaronder auto’s. Zij dringen huizen binnen van mensen die voor de Verenigde Naties en andere internationale organisaties werken, stellen de VN.

In het Afrikaanse land brak enkele dagen geleden een conflict uit tussen legereenheden en de paramilitaire organisatie RSF, waarbij inmiddels ruim 180 mensen zijn omgekomen en minstens 1800 anderen gewond zijn geraakt.

Staakt-het-vuren

“In Khartoem betreedt gewapend geüniformeerd personeel, naar verluidt van RSF, de woningen van expats, scheidt mannen en vrouwen en haalt ze eruit,” aldus de VN. Er werd ook een verkrachting gemeld.

De rivaliserende bevelhebbers in Soedan hebben toegezegd dat hun troepen, op aandringen van de VS, vanaf dinsdag 18.00 uur 24 uur lang een staakt-het-vuren zullen houden. Het bestand moet het in Khartoem mogelijk maken gewonden te helpen en naar ziekenhuizen te brengen en moet de burgerbevolking in staat stellen zich te verplaatsen, bijvoorbeeld om inkopen te doen. Het zou mensen mogelijk ook een kans bieden de stad te verlaten.

‘Grove schending’

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde eerder op dinsdag dat een Amerikaans diplomatiek konvooi in Soedan was beschoten. Ook zou de ambassadeur voor de Europese Unie in zijn huis in Khartoem zijn aangevallen, meldde EU-buitenlandchef Josep Borrell.

Borrell noemde de aanval op de EU-ambassadeur ‘een grove schending’ van het Verdrag van Wenen. ‘De beveiliging van diplomatieke gebouwen en personeel is een primaire verantwoordelijkheid van de Soedanese autoriteiten en een verplichting krachtens het internationaal recht.’ Hij gaf niet aan hoe het met de uit Ierland afkomstige ambassadeur Aidan O’Hara (59) gaat.

Online bijeenkomst

De ambassade in Soedan houdt een online bijeenkomst voor Nederlanders die in het land verblijven. Dat heeft de ambassade in Khartoem dinsdag aangekondigd. Wanneer de online bijeenkomst is, wordt later bekendgemaakt. Het reisadvies voor het land werd eerder al aangescherpt naar rood.

Sinds maandag probeert de ambassade contact te leggen met Nederlanders die zich hebben geregistreerd voor de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassade roept de geregistreerde mensen op om andere Nederlanders op de service te wijzen. Eerder meldde het ministerie dat er met ongeveer vijftig Nederlanders in het land contact is.

“We adviseren u opnieuw om binnen te blijven, uit de buurt van ramen en balkons, en om uw verblijfplaats goed af te sluiten. In het onverhoopte geval dat uw verblijfplaats toch wordt betreden door ongenode gasten, raak dan niet in paniek en geef waar ze om vragen.”

Machtsstrijd

Het conflict in Soedan draait om een machtsstrijd binnen de militaire leiding van het land. Sinds de staatsgreep van 2021 wordt Soedan bestuurd door een militaire raad. Binnen die raad zijn er grote verschillen van mening over de richting die het land op moet en vooral over de vraag of en wanneer de beloofde overgang naar een burgerregering kan starten.