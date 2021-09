Dieselschandaal Volkswagen eindelijk voor de rechter

Een van de verdachten. Beeld AFP

Vier aangeklaagden verschenen voor de rechtbank in Braunschweig. Voormalig Volkswagentopman Martin Winterkorn was niet aanwezig in verband met gezondheidsproblemen. Zijn proces is uitgesteld.

Justitie beschuldigt de managers van commerciële en bendeachtige fraude met gemanipuleerde software in 11 miljoen dieselauto’s. De auto’s stootten vele malen de toegestane hoeveelheid schadelijke stikstofoxiden (NOx) uit. Tijdens milieutesten leek het alsof de diesels schoon waren. Volkswagen gaf in 2015 toe dat het bedrijf met behulp van illegale software vals had gespeeld.

Fraude en bedrog

De voormalige werknemers van het Volkswagenconcern worden onder meer verdacht van medeplichtigheid aan fraude en bedrog. Vanwege de coronacrisis werd de rechtszaak meermaals verschoven. Er zijn inmiddels ook nog meer oud-managers van Volkswagen aangeklaagd voor de fraude.

De belangrijkste vraag in het proces is: wie wist wat en wanneer? De rechtbank onderzoekt nu wat de persoonlijke verantwoordelijkheid is van VW-bestuurders voor een van de grootste Duitse economische schandalen ooit.

De fraude kwam aan het licht toen de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) erachter kwam dat er bij emissietests van dieselauto’s werd gemanipuleerd. Een paar dagen later trad Winterkorn af als topman van het concern. Hij is ook aangeklaagd voor marktmanipulatie vanwege het opzettelijk te laat informeren van beleggers over de financiële gevolgen van de affaire. Winterkorn heeft altijd ontkend dat hij op de hoogte was.

Tegen Rupert Stadler, oud-topman van Audi (ook deel van de Volkswagengroep) is al eerder een proces begonnen in de dieselaffaire.