Dicht Disneyland stort hele regio in de misère

Nergens staan rijen. Niemand gilt of giechelt van pret en angst. Er is geen lift die naar beneden dendert in de Tower of Terror. En bij de Space Mountain heerst doodse stilte. Disneyland Parijs is dicht. Al bijna tien maanden. Boven de toegangspoort staat een enorme lachende Mickey Mouse, met uitgestrekte armen, maar er is geen bezoeker om welkom te heten. Bij de eerste coronagolf sloot het grootste pretpark van Europa z’n deuren van half maart tot half juli. En sinds eind oktober, toen de tweede golf zich aandiende, is het opnieuw dicht. Tot op de dag van vandaag.

De 17.000 werknemers zitten bijna allemaal thuis. Hun uitkeringen worden voor een groot deel aangevuld door de overheid, via een speciale coronaregeling. “Er is gelukkig niemand ontslagen. Er is wel een regeling ingesteld voor vrijwillig vertrek,” vertelt Djamila Ouaz van personeelsvakbond CFDT.

De sluiting leidt tot een enorme kostenpost voor het pretpark. Maar het bedrijf wil zelf niets zeggen. “Wij maken geen bedrijfscijfers bekend,” laat een woordvoerster weten. Het park moet honderden miljoenen euro’s aan inkomsten mislopen. Per jaar komen er normaal gesproken zo’n 15 miljoen bezoekers naar het sprookjespaleis en de achtbanen. En die geven gemiddeld ongeveer 50 euro per persoon uit, nog los van bijvoorbeeld uitgaven in de Disneyhotels.

Vorig jaar juni werd al bekend dat moederbedrijf The Walt Disney Company 350 miljoen euro in de Parijse vestiging injecteerde, omdat er ‘op korte termijn geld nodig is’.

De economische schade blijft niet beperkt tot het pretpark. Disneyland Parijs werd dertig jaar geleden gebouwd in een gebied vol weilanden. De brie de Meaux, het beroemde Franse kaasje, komt hiervandaan. De komst van Mickey in 1992 werkte als een magneet. Overal rond het park verrezen nieuwe steden en nieuwe bedrijven. In de jaren tachtig lagen er vijf dorpjes met vierduizend inwoners. Nu wonen er, op een terrein waar voorheen vooral koeien liepen, zo’n 50.000 mensen.

En die hele regio lijdt mee, nu Disneyland Parijs is gesloten. “We zien bijna geen klanten meer,” vertelt een medewerker van een klein winkeltje met snoep en versnaperingen in de hal van het treinstation bij het pretpark. De hal is zo goed als leeg. Een verdwaalde toerist met koffer kijkt verloren om zich heen. Een beveiliger van Disney is de enige die vanuit de trein het park inloopt. “Normaal hebben we hier zo’n tweeduizend klanten per dag die even iets te eten kopen of de krant. Dat zijn bijna allemaal toeristen voor Disneyland. Maar nu… Ik denk dat we 70 procent van onze omzet kwijt zijn,” zegt de verkoper in zijn lege winkel.

Voor het treinstation staat een taxi. De chauffeur heeft z’n raampje open en z’n stoel naar achteren: hij ligt met zijn hoofd precies in het zonnetje. “Het is een ramp,” zegt de man. “Ik heb niets meer te doen sinds Disneyland dicht is. Er is niemand.” Hij mag niet naar een plek waar wél klanten zijn. “Taxi’s krijgen zones toegewezen en ik werk hier in deze streek. Dus ik moet hier blijven staan wachten op klanten. Zelfs als er niemand komt.” Hij heeft nu één of twee klanten per dag. “Soms verdien ik 40 euro, soms niets. Gelukkig krijgen we ook hulp van de overheid, anders was ik allang failliet.”

Disneyland Parijs heeft zelf verscheidende hotels. Maar in de steden eromheen zijn ook massaal hotels gebouwd. Die zijn vaak iets goedkoper en daarom aantrekkelijk voor bezoekers van het pretpark. Met gratis busjes worden ze heen en weer gereden. “Bijna alle toeristen die bij ons binnenkomen, komen voor Disneyland Parijs,” vertelt Guy Richaudeau, manager van het Explorers Hotel in buurgemeente Magny le Hongre.

Zijn hotel ligt op 3 kilometer van Disneyland Parijs. Het is helemaal ingericht in Disneystijl. De balie is gebouwd als scheepsboeg met uitstekende kanonnen en een zeemeermin. In de ontbijtzaal van het hotel zijn twee piratenschepen gebouwd waar kinderen op kunnen spelen. “We hebben 390 kamers. Normaal is ruim 85 procent van de kamers bezet. Maar eind oktober hebben we het hotel moeten sluiten, omdat Disneyland dichtging. Er waren geen klanten meer. Dus we zijn al bijna zes maanden dicht. De omzet is nul, maar de vaste lasten blijven. Dan heb je het op jaarbasis toch over een verlies van enkele honderdduizenden euro’s.”

Richaudeau is nog met één baliemedewerker in z’n hotel te vinden. “De 120 werknemers zitten verder allemaal thuis. Hun lonen worden aangevuld door het rijk. Sommigen zijn met betaald verlof. Ook daar betaalt de overheid aan mee. En we hebben een lening met staatsgarantie genomen. Het is enorm frustrerend. Het voelt toch een beetje alsof ons hotel aan het infuus ligt.”

Die situatie is niet uniek. De paar hotels rondom het pretpark die nog wel open zijn, zijn 80 tot 90 procent van hun omzet kwijt, schat branchevereniging UMIH. “De hele streek hier leeft van de toeristen die voor Disneyland komen,” zegt Jean-Marc Banquet d’Orx van UMIH. “Buitenlandse toeristen zijn al sinds vorig jaar verdwenen, maar Franse bezoekers zien we nu ook niet meer.”

Dat merken ook de lokale overheden. Disneyland ligt in het gebied Val d’Europe, dat tien gemeenten omvat. De belastinginkomsten van die streek komen voor 75 procent uit het toerisme. Dat betreft onder meer toeristenbelasting en bedrijfsbelasting die lokaal wordt afgedragen. De rekensom is snel gemaakt. Disneyland Parijs sloot z’n deuren, de hotels gingen dicht en de toeristen bleven weg. “Wij schatten het verlies aan belastinginkomsten in totaal op 25 miljoen euro voor 2020 en 2021,” vertelt Philippe Descrouet, bestuursvoorzitter van Val d’Europe. “Daarvan is ongeveer 15 miljoen euro direct toe te schrijven aan de sluiting van Disneyland Parijs.”

Aan de andere kant: Val d’Europe profiteert ook van de coronacrisis. Mensen willen vanwege de epidemie weg uit de grote stad, weg van de drukte. Parijzenaars verhuizen vaker dan voorheen naar het platteland. “Nou, wij zijn een verzameling stadjes met alleen maar platteland eromheen,” zegt Descrouet. “Bij ons is er nu juist volop vraag naar nieuwe huizen. Er wordt overal gebouwd.”

Disneyland Parijs zet zelf ook de tering naar de nering. In één van de leegstaande sprookjeshotels wordt vanaf aanstaande zaterdag een vaccinatiecentrum geopend. Een prik tegen corona met, als schrale troost, uitzicht op Mickey in een uitgestorven pretpark.