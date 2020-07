Diagnose alzheimer met nieuwe bloedtest 15 jaar eerder te stellen

Beeld ANP XTRA

Het klinkt misschien ondraaglijk: lang voordat je daadwerkelijk symptomen vertoont, al weten dat je alzheimer hebt. Maar voor neurologen en alzheimeronderzoekers biedt zo’n vroege diagnose wel meer ruimte om op zoek te gaan naar medicijnen.

De meest voorkomende vorm van dementie is nog altijd niet te genezen. Ook bestaat er nog geen medicatie of behandeling. Mede daarom geldt alzheimer in Nederland als de ‘duurste’ volksziekte.

De gisteren gepresenteerde test is nadrukkelijk ook nog geen behandeling. Maar, zegt een onderzoeker van de Universiteit van Californië tegen The New York Times: ‘Je kunt ook nooit beginnen aan zo’n behandeling zonder diagnose. Zo accuraat en relatief goedkoop als met deze bloedtest waren diagnoses nog nooit.’

Volgens de onderzoekers, die 1402 tests uitvoerden in Zweden, Colombia en de Verenigde Staten, leverde hun ontdekking in 96 procent van de gevallen een kloppende diagnose op.

Stap voorwaarts

De Alzheimers Association International Conference had eigenlijk in de Amsterdamse RAI plaats moeten vinden, maar werkt als zoveel evenementen wereldwijd deze week met een videoverbinding.

De adjunct-directeur van Alzheimer Nederland, Marco Blom, noemt de nieuwe test vooral op wetenschappelijk gebied een stap voorwaarts. Het biedt de mogelijkheid jaren vroeger signalen van de ziekte op te vangen. Daardoor kunnen artsen in de toekomst, als er medicijnen zijn, veel eerder ingrijpen. Blom: “Voordat iemand ook echt ziek wordt.”

Toch tempert hij het enthousiasme. Ook als de test aanslaat, ligt deze niet meteen bij de huisarts. “De grote waarde zit hem in het mogelijk maken van onderzoek naar medicijnen.”