Deze Nederlanders blijven toch in Rusland: ‘Wij merken hier niks van die situatie’

Frank de Wit (63) woont met zijn Russische vrouw iets onder Moermansk. ‘In vier uurtjes, zo’n 300 kilometer rijden, ben ik de grens over.’ Beeld Privéfoto

Spannend was het zeker. Jevgeni Prigozjin (62), de baas van het huurlingenleger Wagner (25.000 man sterk), leek vrijdag en zaterdag een staatsgreep te plegen door met zijn uit Oekraïne teruggehaalde troepen de Zuid-Russische stad Rostov in te nemen, en vervolgens een militaire colonne naar Moskou te sturen. Hij noemde dit een ‘mars van rechtvaardigheid’, vanwege vermeend crimineel wanbeleid in de oorlog in Oekraïne.

Nederland reageerde direct door de kleurcode voor heel Rusland van oranje naar rood te veranderen. ‘Gezien de ontwikkelingen, verscherpte veiligheidsregimes in Rusland en de hoge mate van onvoorspelbaarheid, wordt dringend geadviseerd niet naar Rusland te reizen en het land nu te verlaten’, zo meldt BuZa.

Exacte aantallen heeft het ministerie niet, maar volgens woordvoerder Maxime Hovenkamp zijn er op dit moment nog ‘enkele honderden’ Nederlanders in Rusland. Hoeveel van deze landgenoten in de regio rond Rostov zijn, is niet bekend. De Nederlandse overheid benadrukt niet te helpen bij het verlaten van Rusland.

Jacco Hendrikx woont (samen met zijn Russische vrouw) en werkt in Sint-Petersburg. Beeld Privé

‘Overdreven advies’

“Om direct te reageren: ik vind het een overdreven advies voor een land van 9000 kilometer breed, waar op een strook van 100 kilometer wat gebeurt,” reageert Jacco Hendrikx. “Gisteravond heb ik de barbecue nog een keer aangestoken en er om gelachen. Ik woon in Sint-Petersburg en het is hier veiliger dan in veel Europese steden. Er is altijd een bepaald vooroordeel, een angst voor Rusland.”

Frank de Wit heeft de adviezen ook gekregen en zegt deze ‘zeer te waarderen’. “Ik denk ook dat het een goed advies is voor Nederlanders die hier niets te zoeken hebben. Je moet je weg kennen. Als je een relatie hebt met een Russische gaat dat veel makkelijker. Mijn hele leven is hier. Ik kan niet weg en zou het niet willen. Wij merken hier niks van die situatie, en ik ben er niet bang voor. Niemand is geïnteresseerd in het noorden en bovendien, ik neem het zoals het komt.”

‘Onvoorspelbare situatie’

Die mentaliteit, die meer Russisch is dan Nederlands, heeft De Wit dan ook van zijn vrouw geleerd, vertelt hij. De laatste twee decennia is De Wit ‘een halve Rus’ geworden. Hij heeft het dan ook prima naar zijn zin in Rusland. Twintig jaar geleden trok hij naar Russisch Lapland. De langlaufliefhebber ontmoette daar tijdens een trip zijn huidige vrouw Svetlana. Nu is hij 63 en woont hij iets onder Moermansk.

Hovenkamp erkent dat de twee Nederlanders zeker niet de enigen zijn die blijven: “Het is natuurlijk een enorm land en er zitten ook gezinnen met kinderen die half Nederlands, half Russisch zijn. Wij doen een dringende oproep, maar iedereen kan zelf de keus maken. Op dit moment zijn de vliegvelden en grenzen gewoon open, maar dat kan zomaar veranderen. Juist omdat de situatie heel onvoorspelbaar is, hebben we besloten tot code rood voor het hele land.”

Oekraïense buren

Voor Hendrikx gaat het leven gewoon door. “Ik zie geen enkele reden om Rusland te verlaten. We hebben hier een huis en een datcha (soort buitenhuisje op het Russische platteland, red). Bovendien heb ik hier mijn werk, en mijn vrouw heeft geen visum of verblijfsvergunning voor Europa. Waar moet ik heen zonder inkomen en zonder vrouw?”

De Wit: “In vier uurtjes, zo’n 300 kilometer rijden, ben ik de grens over. En ik volg alle adviezen en informatie op de voet. Wij wonen in een dun bevolkt gebied en iedereen helpt elkaar. Op dit moment wonen hier ontzettend veel buitenlanders; het is een zeer gemengde gemeenschap.”

Burgeroorlog

“Onze buren zijn Oekraïners en dat gaat prima. Maar niet iedereen is tevreden, dus het blijft onzeker wat de toekomst zal brengen. Gisteren was het even heel spannend. Door zo’n situatie zou er een burgeroorlog kunnen komen, en dan weet je niet meer hoe iedereen met buitenlanders omgaat. Als het komt, zien we het wel weer.”