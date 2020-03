Deze miljardair wil president Trump verslaan namens de Democraten

Michael (‘Mike’) Bloomberg richt al zijn pijlen op Super ­Tuesday, komende dinsdag. Beeld Getty Images

Het ‘Bloombergeffect’, noemt Chuck Rocha, een belangrijke adviseur van Bernie Sanders, het: een campagnemedewerker in South Carolina stapte op Rocha af om te vertellen dat hij besloten had voor de campagne van Michael Bloomberg te gaan werken. “Hey Chuck, ik sta achter Bernie, ik ga op Bernie stemmen, maar ik ga nu voor het geld,” zo omschreef Rocha tegenover onlinemagazine The Hill hoe dat ging.

“Want hij verdubbelt mijn salaris tot november en ik moet mijn rekeningen betalen als dit allemaal voorbij is.” Oké, zei Rocha – doe wat je moet doen. “We willen nog steeds graag je stem, en vraag je ­ouders of ze ook voor Bernie stemmen. En hij zei: ‘oh, geen probleem’.”

Het is het gevolg van de ongewone campagnestrategie van de schatrijke voormalig burgemeester van New York: smijten met geld. Bloomberg, naar schatting 60 miljard dollar waard, financiert zijn campagne uit eigen zak en geeft zo veel uit aan salarissen en voordeeltjes voor zijn team, dat andere politieke groepen grote moeite hebben geschikte medewerkers te vinden.

Want wie voor Bloomberg werkt, krijgt de nieuwste iPhone en Applecomputer (beter ­beveiligd tegen hackers, volgens de campagne) en een dik salaris. Voor beginnende campagnevoerders is dat 72.000 dollar per jaar – bijna het dubbele van wat andere campagnes betalen.

Makkelijk geld verdienen? Bloomberg betaalt ruim 500 mensen in Californië 2500 dollar per maand om positieve berichten over hem op ­sociale media te plaatsen.

Woonruimte nodig? Voor sommige teamleden betaalt hij een gemeubileerd appartement in New York. Op het hoofdkantoor op Times Square, krijgen alle medewerkers drie maaltijden per dag en onbeperkt snacks. Alleen al in december vorig jaar gaf team Bloomberg 16.000 dollar uit bij een sushirestaurant in de buurt.

Super Tuesday

Bloombergs voornaamste doel: Trump verslaan. Daarom probeert hij ook uit alle macht te voorkomen dat de Democraten ‘socialist’ ­Bernie Sanders nomineren, de man die tot op heden de meeste stemmen in voorverkiezingen kreeg. Met Sanders op het stembiljet, vreest Bloomberg, wordt het niks. Bloomberg besloot zich op geheel eigen wijze op te werpen als de gematigde redder van de Democratische partij.

Vroege voorverkiezingen in kleine staten sloeg hij over. Hij richt al zijn pijlen op Super ­Tuesday, komende dinsdag. Dan zijn de meeste gedelegeerden te vergeven, de vertegenwoordigers die op de partijconventie in de zomer pas echt de kandidaat kiezen. Hij zal dinsdag boven verwachting moeten presteren, want als Sanders het de komende dagen goed doet, wordt het voor de andere Democraten heel moeilijk hem nog in te halen.

Zalm, steaks en wijn

In drie maanden tijd gaf Bloomberg al zeker 460 miljoen dollar aan zijn campagne uit, ­behalve aan goedbetaalde medewerkers vooral aan reclamespotjes en advertenties. Dat is ­ongeveer acht keer meer dan het bedrag dat concurrent Joe Biden in 2019 het hele jáár beschikbaar had. Op tv, radio, op Spotify en Facebook – aan Bloomberg is in de Super Tuesday-staten niet te ontkomen, en zijn team kondigde een advertentie­offensief tegen Sanders aan.

Kiezers die de moeite nemen naar een kandidaat te gaan luisteren, houden normaal gesproken met een beetje geluk een campagneposter over aan hun bezoek. Maar wie naar een Bloombergrally komt, kan een feestmaal tegemoet zien. Er zijn behalve gratis T-Shirts (‘I Like ­Mike’ staat erop) vaak broodjes brie, zalm of steak en obers die wijn schenken.

Als het nodig is om Trump te verslaan, heeft Bloomberg laten doorschemeren, is hij bereid een miljard dollar uit zijn eigen portemonnee te besteden, ook als hij zelf uiteindelijk niet de ­Democratische kandidaat wordt. Het is een schijntje voor hem. Een half miljoen dollar is voor hem wat voor een doorsnee Amerikaans gezin, met een vermogen van 97.300 dollar, een uitgave van 85 cent is.

Het is wrang, nu een flink deel van de achterban van de Democratische partij zich juist grote zorgen maakt over groeiende ongelijkheid en de macht die de rijke bovenlaag heeft. Maar om Trump te verslaan, is voor sommige Democratische kiezers alles geoorloofd – ook een kandidaat uit die verfoeide rijke bovenlaag.

Seksistisch

Bloomberg wordt bovendien met afschuw ­bekeken door alle bewegingen die Democraten hebben omarmd. Black Lives Matter walgt van het agressieve fouilleerbeleid dat onder Bloomberg zoveel mannen van kleur in New York nachtmerries bezorgde. En de #MeToo-beweging gaat niet samen met de seksistische opmerkingen die hij volgens vrouwen in zijn media­bedrijf maakte. Een medewerker klaagde hem aan vanwege zijn reactie op haar zwangerschap. ‘Kill it’, zou een geïrriteerde Bloomberg hebben gezegd – pleeg abortus.

“Democraten nemen een enorm risico als ze de ene arrogante miljardair vervangen door de andere,” zei senator en collega-kandidaat Elizabeth Warren onlangs in een tv-debat, ­verwijzend naar gelijkenissen tussen Trump en Bloomberg. Maar veel Democraten kunnen ook niet zomaar om Bloomberg heen. Hij is de man die hun campagnes heeft gefinancierd, of hun stad vooruit hielp met een schenking. Ruim 100 miljoen dollar spendeerde hij aan campagnes van Democraten die in 2018 de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden terugwonnen.

Online buzz

Kan hij zo een weg naar het presidentschap ­afkopen? Het is de vraag of het presidentschap echt te koop is. De kandidaat die in de laatste twee verkiezingsrondes het meeste uitgaf, verloor. Hillary Clinton bijvoorbeeld, had in 2016 een vollere campagnekas dan Donald Trump.

Dat Bloomberg 2500 dollar per maand betaalt voor positieve berichten op sociale media, is ook een teken van zwakte – andere kandidaten krijgen zulke online buzz voor niets. En of het effectief is? ‘Mike Bloomberg is de president die we nodig hebben om ons land te verenigen!’ appte iemand uit Bloombergs onlineleger aan zijn vrienden. Het was de tekst die team Bloomberg had opgesteld.

Nadat hij het bericht geregistreerd had in de speciale app waarmee de campagne zijn werk monitort, stuurde hij er snel een persoonlijke boodschap achteraan. ‘Negeren alsjeblieft, stem op Bernie of Warren’.