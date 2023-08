Deze lesbische moeders mogen in Italië niet meer allebei op de geboorteakte. ‘Meloni is een heksenjacht tegen ons begonnen’

Links Rivoli, rechts Bruno met bril. Ze hebben post uit Padua: hun rechtszaak begint in november. Beeld Pauline Valkenet

Toen Emanuela Bruno en Roberta Rivoli elkaar tien jaar geleden leerden kennen, kregen de twee vrouwen al snel een relatie. Bruno, directeur van een scholengemeenschap, was 36 en Rivoli, commercieel manager bij een oliemaatschappij, 32. Ze hoorden hun biologische klokken tikken en wilden gauw aan kinderen beginnen. Omdat lesbische stellen in Italië geen gebruik mogen maken van kunstmatige inseminatie of ivf, reisden Bruno en Rivoli daarvoor naar Denemarken. Eerst werd Bruno zwanger en kreeg Emma (7). Daarna zette Rivoli met zaad van dezelfde donor de tweeling Eva en Ettore (3) op de wereld. Na veel inspanningen en tienduizenden euro’s aan onkosten hadden ze hun wens vervuld: drie kinderen, een eigen gezin.

Nu, op een warme middag in augustus, doet de tweeling in het vakantiehuis van het gezin in Peschiera del Garda een dutje terwijl de hoogblonde Emma verkleed als zeemeermin aan haar huiswerk zit. In de tuin drinken Bruno en Rivoli een koud biertje. Het stel oogt ontspannen, maar is dat niet. “Ik ben woedend en Roberta is bezorgd,” vertelt Bruno. “Premier Giorgia Meloni is een heksenjacht tegen ons begonnen. Ze wil dat gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht ophouden te bestaan.”

Homolobby

Het binnenlandbeleid van Meloni, die Italië met de rechts-nationalistische Lega en de centrum-rechtse partij Forza Italia bestuurt, is erg conservatief – onder meer als het om rechten van lhbtq’s gaat. De premier meent dat kinderen horen op te groeien met een vader en een moeder. In het verleden had ze het over ‘de homolobby’. Vicepremier Matteo Salvini van de Lega zei een aantal jaren terug op de radio: “Kinderen die opgroeien met ouders van hetzelfde geslacht starten al een trede lager, met een handicap.”

Begin dit jaar bepaalde de minister van Binnenlandse Zaken dan ook dat Italiaanse gemeenten niet langer twee ouders van hetzelfde geslacht op een geboorteakte mogen zetten; alleen de biologische ouder mag worden vermeld. De regering wil dat er een einde komt aan wat een handjevol progressieve burgemeesters al een tijdje doet: homoseksuele stellen als ouderpaar erkennen en hun beider namen in geboorteaktes zetten. Eén van die linkse burgemeesters is Giuseppe Sala in Milaan. Een andere is Sergio Giordani, de burgemeester van Padua.

Hoewel het homohuwelijk in het katholieke Italië niet bestaat en stellen van hetzelfde geslacht niet mogen adopteren, krijgen ze wel degelijk kinderen. Mannen zoeken een draagmoeder in de Verenigde Staten of Canada en vrouwen gaan elders in Europa voor kunstmatige bevruchting. Die stellen kloppen vervolgens met de buitenlandse geboorteaktes van hun baby’s aan bij de gemeente. Burgemeester Giordani verdedigde zijn handelen in dagblad La Repubblica zo: “Het is een kwestie van verantwoordelijkheid. Ik kan niet accepteren dat er eersterangs kinderen zijn, en tweederangs kinderen die van meet af aan worden gediscrimineerd.” Giordani heeft, sinds hij er in 2017 mee begon, de geboorteaktes van 33 kinderen van 17 ouderparen van hetzelfde geslacht geregistreerd. Hem is nu verzocht om met terugwerkende kracht de namen van de niet-biologische ouders uit die aktes te schrappen.

Stiefkind-adoptie

En dat is wat Bruno zo kwaad maakt en waar Rivoli zorgrimpels van krijgt: hun tweeling is in 2020 in het ziekenhuis van Padua geboren. Beide vrouwen werden daar als de moeders van Eva en Ettore erkend. Als de regering haar zin krijgt, verdwijnt Bruno van de akte. “Dat betekent dat ik dan voor van alles en nog wat een machtiging van Roberta nodig heb: om de tweeling van school te halen, om met ze naar de dokter te gaan, voor een ouderavond. Dat is geen doen, daar word je knettergek van,” zegt Bruno onder de parasol in de tuin. Rivoli neemt een slokje bier en vult aan: “Mocht ik overlijden, dan zijn Eva en Ettore wezen en kunnen ze geadopteerd worden; Emanuela is dan niet hun moeder.”

Om dat alles te voorkomen, zou Bruno moeten gaan voor wat ze hier op z’n Engels stepchild adoption noemen: ze zou de tweeling kunnen adopteren als zijnde de partner van de biologische moeder. In 2016, toen Emma werd geboren, is Rivoli op die manier officieel de moeder van het meisje geworden; er was destijds geen alternatief. “Het is een omslachtige procedure van anderhalf jaar. Je wordt helemaal binnenstebuiten gekeerd. En als je toevallig met een zwaar katholieke psycholoog te maken krijgt, heb je een probleem,” zegt Rivoli.

Het stel haalt een brief tevoorschijn waarin staat dat hun rechtszaak in november start; de prefect van Padua wil dat de rechter de eis van de minister van Binnenlandse Zaken bekrachtigt. Voor dit juridische gevecht zoeken Bruno en Rivoli nu een advocaat. “Ook die gaat ons weer veel geld kosten,” merkt Bruno op.

Ondanks alle heisa en kosten zeggen de twee vrouwen hun zaak tot aan de hoogste rechter in Europa te willen bevechten. Ze vinden dat de overheid hen discrimineert. Rivoli: “Als de man van een heterostel onvruchtbaar is en dat paar met donorzaad een kind krijgt, worden zij in dit land wél moeiteloos allebei als ouders erkend. Wij niet. Terwijl zo’n stel precies hetzelfde doet als wat wij hebben gedaan.” Ze schudt haar hoofd vol lange donkere krullen. “We leven in 2023. Het is schokkend dat we niet dezelfde rechten als hetero’s hebben.”