Desi Bouterse heeft maandag weinig te vrezen bij de verkiezingen

Bouterse met aanhang in Paramaribo, kort na zijn veroordeling. Beeld Reuters / Ranu Abhelakh

Gierende inflatie, torenhoge staatsschuld, honderd miljoen dollar die spoorloos is verdwenen uit de kluis van de centrale bank en op de koop toe ook nog een veroordeling tot twintig jaar celstraf wegens de moord op vijftien landgenoten. Het zijn normaal geen resultaten waarmee een president met een gerust hart de verkiezingen kan ingaan. Toch wijst alles erop dat Desi Bouterse zich na de stembusgang van maandag kan opmaken voor een derde termijn als staatshoofd van Suriname.

De Nationale Democratische Partij van Bouterse heeft momenteel met 26 van de 51 zetels een absolute meerderheid in de Nationale Assemblée, het Surinaamse parlement. De verwachting is dat daar wel een paar zetels van af zullen gaan, maar ook dat de NDP als veruit de grootste partij zijn dominante rol in het landsbestuur kan blijven vervullen.

Tijdens de campagne krijgt Bouterse hulp uit onverwachte hoek. Als gevolg van de maatregelen tegen corona zijn bijeenkomsten van meer dan vijftig mensen verboden. Dat betekent dat de partijen dit jaar geen zogenoemde massameetings kunnen houden, feestelijke bijeenkomsten waarop in Suriname de achterban met toespraken, muziek en heerlijk eten warm wordt gemaakt voor de stembusgang. De campagne speelt zich nu voornamelijk op sociale media af.

Dat werkt in het voordeel van de NDP, die kan bogen op een goede, professionele organisatie met verstand van traditionele en moderne hulpmiddelen. De paarse vlag duikt in verkiezingstijd overal op, en op sociale media verschijnen gelikte filmpjes waarin de zegeningen van de zittende regering worden bezongen. De president, wiens levensgroot portret op billboards te zien is, wordt neergezet als de enige man die Suriname vooruit kan helpen.

Het Dubai van Zuid-Amerika

Het is goed gebruik in Suriname om de investeringen in het land in de aanloop naar de verkiezingen fors op te schroeven. In het hele land ­delen partijen cadeautjes uit, waarbij de regering het voordeel heeft van de staatskas. Vorige week ging de Desiré Delano Bouterse Highway van Zanderij naar Afobaka open. Het mooiste ­cadeau pakte de president eerder uit, toen hij de vondst bekendmaakte van nieuwe olievelden die van Suriname het Dubai van Zuid-Amerika moeten maken.

Dat is een vergezicht dat de aandacht afleidt van de malaise waarin het land nu al jaren verkeert. De problemen op de wereldmarkt voor olie en goud kunnen Bouterse niet worden aangewreven, wel dat de regering onder zijn leiding onbekommerd geld blijft uitgeven. De staatsschuld bedraagt inmiddels 2,4 miljard Amerikaanse dollar. De bevolking wordt geconfronteerd met stijgende prijzen van levensmiddelen en een loon of pensioen dat steeds minder waard wordt.

De crisis is ook moreel. De veroordeling van de president tot twintig jaar cel – wegens zijn aandeel in de moord op vijftien tegenstanders van zijn toenmalige militaire regime in 1982 – is een schandvlek. In eigen land komt hij er nog mee weg, maar in het buitenland heeft Bouterse maar weinig vrienden. China, tuk op de bodemschatten van Suriname, houdt de banden warm door bijvoorbeeld recent nog de bouw van een nieuw ziekenhuis in het district Wanica te ­financieren.

Geplunder op alle niveaus

Als klein en kwetsbaar land is Suriname gevoelig voor corruptie. Dat is niet nieuw, maar het spreekt boekdelen dat het land in de afgelopen vijf jaar op de corruptie-index van Transparancy International tuimelde van de 36ste naar de 73ste plaats. Het Surinaamse parlement leverde deze week nog een actieve bijdrage aan een nog lagere notering door de van corruptie verdachte minister van financiën Gillmore Hoefdraad te beschermen tegen strafrechtelijke vervolging.

Dat het plunderen op alle niveaus gebeurt, bleek in februari van dit jaar toen duidelijk werd dat bij de Centrale Bank van Suriname 100 miljoen Amerikaanse dollar was weggenomen uit de kasreserve.

De gehele oppositie hamert in de campagne op het tegengaan van corruptie, met name de Vooruitstrevende Hervormings Partij van oud-minister van Justitie Chan Santokhi. Of die belofte maandag wordt verzilverd is de vraag. Anders dan de NDP die aanhang heeft in alle etnische groepen in het land, blijven de belangrijkste concurrenten vooral stemmen sprokkelen bij de eigen etnische achterbannen. Ook dat maakt de kans op grote verrassingen klein.

Interessant worden de verrichtingen van ­enkele nieuwkomers. De Partij voor Recht en Ontwikkeling komt voort uit de straatprotesten van het actiecomité Wij zijn moe, gericht tegen de corruptie en de armoede in het land. Uit dezelfde beweging is nog een partij ontstaan, STREI!, die zich onder aanvoering van Maisha Neus met name op Surinaamse jongeren richt. Het behalen van een zetel zou voor deze partijen een prestatie zijn.

Maar ook als de NDP een paar zetels inlevert, zullen er voldoende partijen te vinden zijn die een voortzetting van de paarse regering mogelijk willen maken, in ruil voor een paar al dan niet interessante ministersposten.