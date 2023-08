Derk Sauer waarschuwt: ‘Poetin stelde nooit heldere doelen, maar uit alles blijkt dat hij bereid is tot een lange strijd’

Droneaanvallen in Moskou, ruziënde Russische generaals, het Oekraïense tegenoffensief dat gestaag vordert: voor de buitenwereld kan het eruitzien alsof Poetins bewind langzaam implodeert. Maar schijn bedriegt, schrijft Derk Sauer. ‘Voor Poetin is ‘niet verliezen’ inmiddels het mantra – een stuk makkelijker dan het ‘moeten winnen’ van Oekraïne.’

‘Het is begrijpelijk,’ schreef Alexander Gabuev van het Carnegie Rusland Centrum deze week, ‘dat velen in Oekraïne en het Westen willen geloven dat de Russische president Poetin in een hoek is gedreven. Het Oekraïense leger wint stap voor stap bezet land terug en voert diep in Rusland aanvallen uit. De sanctiedruk wordt alsmaar opgevoerd. En de openbare ruzies in de legertop geven hoop dat de Russische oorlogsmachine tot stilstand komt.’

‘Maar,’ waarschuwt Gabuev, ‘vanuit Russisch perspectief ziet alles er heel anders uit.’

De afgelopen dagen vormen een goede illustratie. Oekraïense droneaanvallen op Moscow City, het Wall Street van Rusland, haalden wereldwijd de voorpagina’s. “We brengen de oorlog naar de Russen,” zei de Oekraïense president Zelensky.

Speldenprikken versus doodsteken

Maandagnacht was het opnieuw raak. De Moskouse luchtverdediging blijkt zo lek als een mandje. Maar de schade blijft vooralsnog beperkt tot één gewonde bewaker en veel gebroken glas. Rusland sloeg keihard terug, net als na de aanval op de Krimbrug: met Iskanderraketten bombardeerden de Russen Kryvy Rih, de geboorteplaats van Zelensky. Er vielen zes doden, onder wie een tienjarig meisje.

Het zijn vooralsnog Oekraïense speldenprikken versus Russische doodsteken. De droneaanvallen brengen Zelensky waarschijnlijk precies waar Poetin hem wil hebben: Poetin heeft de oorlog steeds meer in het Russische dagelijks leven verweven. En de drones voeden het verzinsel van de ‘Oekraïense nazi’s’.

Na zeventien maanden oorlog heeft Poetin duidelijk laten zien dat hij zich niet druk maakt over de kosten – of het nou gaat om mensen, materieel of geld. Poetin stelde nooit heldere doelen, maar uit alles blijkt dat hij bereid is tot een lange strijd. Voor Poetin is ‘niet verliezen’ inmiddels het mantra – een stuk makkelijker dan het ‘moeten winnen’ van Oekraïne.

Algehele mobilisatie

In de afgelopen weken passeerde het Russische parlement stilletjes een heel pakket wetten die de oorlog een permanent karakter geven.

De dienstplicht werd verhoogd tot 30 jaar. Vroeger moesten dienstplichtigen zich in persoon melden, wat velen de kans gaf onder te duiken. Nu volstaat een digitale oproep en zijn straffen op ontwijking drastisch verhoogd. Wie eenmaal een digitale oproep heeft gekregen, wordt automatisch verboden nog naar het buitenland te reizen. In feite is Rusland nu een grote gevangenis voor mannen.

‘De nieuwe wetten zijn geschreven om een grote oorlog te voeren. Het is een algehele mobilisatie,’ zei het hoofd van de defensiecommissie van de Doema, Andrej Kartapolov.

Rusland bereidt zich voor op een nieuwe verkiezingscyclus. In september zijn er regionale verkiezingen, vermoedelijk volgen in maart 2024 de volgende presidentsverkiezingen, waar Poetin opgaat voor nog eens zes jaar. Poetin zit er dan dertig jaar. De vorige verkiezingen won Poetin met 78 procent van de stemmen. Met de oorlogspropaganda als hulpmiddel moeten de Kremlinspindoctors daar nu minstens 80 procent van maken.

Gesneuvelde Oekraïense soldaten op de speciale herinneringsmuur in Kyiv. Beeld AP

Belangrijkste electorale troefkaart

Dat zal zeker lukken. Kritische kandidaten worden uiteraard niet tot de stemlijst toegelaten, vrijwilligers die falsificaties bij de stembus controleren zijn tot ‘buitenlands agent’ verklaard en het gebruik van digitaal stemmen geeft alle ruimte tot manipulatie. Maar ook zonder dit alles zou Poetin een ruime meerderheid behalen. De oorlog is inmiddels zijn belangrijkste electorale troefkaart. Veel Russen waren na ruim twintig jaar behoorlijk Poetinmoe, maar in een oorlog schaart een land zich meestal achter zijn leider.

In Rusland is dat niet anders. Poetin heeft de oorlog nodig om zijn herverkiezing vlekkeloos te laten verlopen.

De oorlog blijkt ook de remedie om de Russische economie uit het slop te trekken. Het IMF verwacht dit jaar een groei van 1,5 procent, ondanks de 13.000 internationale sancties die inmiddels zijn opgelegd. Vergelijk dit met de 1 procent groei in de Europese Unie en 0,4 procent in het Verenigd Koninkrijk, en je begrijpt het gegniffel in het Kremlin.

De Russische metaalproductie groeide met 45 procent, die van computers en elektronische apparatuur met 71 procent. Er is een tekort aan cement door de vele nieuwe bouwprojecten in de bezette Oekraïense gebieden en de aanleg van fortificaties langs de frontlinie. Reële inkomens in arme provincies waar veel soldaten vandaan komen, zijn aanmerkelijk gestegen. De soldij is een veelvoud van een gemiddeld inkomen en families van gesneuvelde soldaten ontvangen een flinke som smartengeld. Russische economen maken zich zelfs zorgen dat de economie oververhit raakt. Tenzij de olieprijzen ineens kelderen, is er genoeg geld in de schatkist om de oorlogseconomie jaren draaiende te houden.

Vier keer meer soldaten

Parallel hieraan doen de Russen er alles aan om de Oekraïense economie juist plat te leggen met permanente bombardementen op havens, industriële installaties en burgerdoelen. Terwijl werkgevers in Rusland schreeuwen om arbeidskrachten groeit de werkeloosheid in Oekraïne dramatisch.

Ook op het slagveld ziet het er vanuit Poetins perspectief niet slecht uit. De Oekraïense doorbraak is nog steeds niet gerealiseerd, wat in Rusland op zich al als een overwinning wordt gezien. Zelfs als Oekraïne meer dan de huidige 204 vierkante kilometer weet te bevrijden dan tot nu toe lukte in het tegenoffensief (op de 100.000 die Rusland heeft bezet), kan Poetin dat alsnog als een tijdelijke tegenslag verkopen. Poetin weet dat hij zeker vier keer zo veel soldaten op de been kan brengen als Oekraïne en hij rekent erop dat dit numerieke overwicht op de lange termijn de doorslag zal geven.

Gabuev vatte het deze week als volgt samen: ‘Poetin heeft genoeg blunders begaan. Maar zolang hij aan de macht is, zal Moskou zijn onmetelijke middelen in dienst stellen van Poetins obsessie: het vernietigen van Oekraïne als zelfstandige staat. Nu de oorlog in februari haar derde jaar in gaat, doen westerse leiders er goed aan die realiteit onder ogen te zien.’