Derde Russische corona-arts valt uit raam na kritiek

Volgens de lokale krant Vesti Voronezj duikelde ambulance-arts Aleksandr Sjoelepov afgelopen zaterdag in de stad Voronezj van de tweede verdieping van het ziekenhuis waar hij werkte naar beneden. Hij ligt in kritieke toestand met een schedelbasisfractuur op de intensivecareafdeling.

Op 22 april was bij Sjoelepov het coronavirus vastgesteld, al had hij geen ziektesymptomen. Daarom liet de ziekenhuisleiding hem gewoon doorwerken, zonder beschermende middelen. Dezelfde dag beklaagde Sjoelepov zich samen met een collega in een filmpje op internet. “We zijn geïnfecteerd met het coronavirus, maar worden gedwongen door te werken. We worden niet uit de ploegendienst gehaald. Wat moeten we doen? Als u dacht dat dit soort verhalen allemaal nep waren, dan heeft u hier de feiten uit eerste hand,” zegt paramedicus Aleksandr Kosjakin, die met Sjoelepov samenwerkt.

Drie dagen later plaatste Sjoelepov opnieuw een filmpje op internet. Hierin zei de arts, na een diepe zucht, dat hij in een opwelling van emotie handelde. Ook gaf hij aan dat hij wel is vervangen in de ploeg en dat hij nu verpleegd wordt in het ziekenhuis. Er zouden wel voldoende beschermingsmiddelen zijn in het ziekenhuis (zijn collega Kosjakin had eerder gezegd dat dat niet zo was) en de arts beloofde dat hij verder geen alarmerende oproepen meer zal doen.

Angst voor represailles

Het digitale platform Meduza.io, een van de weinige Russischtalige uitgaven die niet onder de plak bij het Kremlin zitten, schrijft dat de redactie contact heeft gehad met Sjoelepov. Hij bevestigde dat hij inderdaad besmet is, maar wilde uit angst voor represailles van de ziekenhuisleiding niet veel meer zeggen dan dat.

In Zvezdny gorodok, even ten oosten van Moskou, viel op 24 april de leidinggevende arts Natalja Lebedeva uit het raam van een EHBO-post. Ze was ook met corona besmet en de officiële lezing luidt dat Lebedeva is overleden door een ‘ongeval’. Het televisiekanaal REN TV meldt dat ze uit het raam is gevallen en volgens de krant Moskovski Komsomolets zou ze eerder gemeld hebben zelfmoord te willen plegen, omdat ze corona in haar ziekenhuis niet heeft kunnen tegenhouden.

Plaatsvervangend hoofdarts Jelena Nepomnjasjtsjaja viel een dag later uit het raam van een ziekenhuis in Krasnojarsk, volgens een regionale tv-zender nadat ze een videoconferentie had gehad met de regionale minister van Volksgezondheid. Die wilde een gebouw van haar ziekenhuis inrichten als corona-afdeling. Nepomnjasjtsjaja was daarop tegen, vanwege het gebrek aan beschermende middelen. Ze overleed afgelopen vrijdag aan de verwondingen die ze bij haar val opliep.

Ivan Konovalov, woordvoerder van de onafhankelijke Alliantie van Artsen, kan niet zeggen of de drie gevallen rechtstreeks te maken hebben met het feit dat de artsen zich kritisch hebben uitgelaten over het coronabeleid van hun superieuren of regionale bestuurders. “We zijn geen inspectie en doen zelf geen onderzoek,” zegt hij.

Wel vertelt hij dat in heel Rusland artsen bij tijd en wijle te maken krijgen met de dreiging van ontslag door hun superieuren, als ze vertellen over de situatie in de ziekenhuizen. “Op medici die zich ontevreden tonen over bijvoorbeeld de tekorten aan maskers en handschoenen, wordt grote psychologische druk uitgeoefend. Een arts uit de regio Leningrad die in Novaja Gazeta vertelde over een tekort aan beschermingsmiddelen, is de laan uitgestuurd.”

Volgens Konovalov is zelfs rechtsvervolging mogelijk, wegens het verspreiden van ‘leugenachtige informatie’. De Doema, de Russische Tweede Kamer, heeft die mogelijkheid onlangs vanwege de coronacrisis met wetgeving goedgekeurd. Meduza.io schrijft, dat er tegen paramedicus Aleksandr Kosjakin uit Voronezj een zo’n strafzaak is geopend.

Lichtpuntje

Elke dag worden in Rusland meer besmettingen gemeld. Er zijn nu 145.000 Russen geïnfecteerd. Door de voortdurende toename werken artsen onder enorme stress, zegt Konovalov, soms de klok rond. Hij denkt dat de val van de drie artsen er mogelijk mee te maken heeft. “Onze artsen zijn altijd bang voor sancties van hun ziekenhuisdirectie. Dat was altijd al zo, maar de coronacrisis heeft de situatie alleen maar verslechterd. Soms werken ze bijna zonder uit te rusten, ze willen voortdurend levens redden en hebben in veel gevallen geen bescherming. Dat kan ernstige gevolgen hebben, zoals we nu zien met die drie artsen,” zegt Konovalov.

Een lichtpuntje ziet hij ook: de regering maakt werk van de levering van beschermingsmiddelen aan ziekenhuizen. “De situatie was catastrofaal, maar is nu beter. Vooral in de grotere ziekenhuizen. Dat komt mede doordat wij voortdurend aandacht hebben gevraagd voor de tekorten.”