Derde golf overspoelt India: ‘Als het hier niet voorbij is, is het nergens voorbij’

India speelt een cruciale rol in het mondiale gevecht tegen het coronavirus. “Als het in India niet voorbij is, is het nergens voorbij,” zegt epidemioloog Ramanan Laxminarayan. “Vanwege de omvang van het land.” Een zesde van de wereldbevolking woont in India. Op dit moment gaat het er niet goed: afgelopen week telde het de meeste besmettingen ter wereld. En hoe langer het virus rondgaat, hoe groter de kans op het ontstaan van mutaties.

Bovendien is India de farmaceut van de wereld: 60 procent van alle vaccins wordt in India geproduceerd. Zo heeft India al 64,5 miljoen doses vaccins geëxporteerd naar 85 landen. Het Indiase Seruminstituut maakt op dit moment zo’n zestig miljoen doses van het AstraZenecavaccin per maand en gaat binnenkort ook het Amerikaanse vaccin Novavax produceren. Bharat Biotech heeft het Covaxin ontwikkeld en produceert maandelijks 10 miljoen doses. Zes andere vaccins zijn in ontwikkeling.

Crisis leek voorbij

Maar een door de overheid ingestelde gedeeltelijke exportstop brengt producenten in problemen. Zo verklaarde Seruminstituuteigenaar Adar Poonawalla afgelopen week dat hij wordt aangeklaagd voor contractbreuk, omdat hij leveringen niet kan nakomen. Ook heeft hij verplichtingen in het kader van de Covaxregeling: een deel van zijn productie is bestemd voor ontwikkelingslanden. Die export staat stil. Poonawalla gaf aan dat hij niet kan opschalen, tenzij hij extra financiering ontvangt.

Hoe kon de coronasituatie in India zo uit de hand lopen? Afgelopen februari leek de crisis voorbij. In delen van Delhi testte de helft van de inwoners positief op antistoffen. Veel mensen dachten dat groepsimmuniteit was bereikt en lieten voorzorgsmaatregelen los. “Vaccineren is belangrijk,” zegt Giridhara Babu, epidemioloog van de Public Health Foundation of India. “Maar het gedrag van mensen heeft prioriteit. We kunnen deze golf het snelst terugdringen door een mondkapje op te doen en afstand te houden. Geen lockdown,” zegt hij.

Ook Laxminarayan ziet daar geen heil in. De nationale lockdown van vorig jaar had zware economische gevolgen en leidde tot honger en ondervoeding. “Het allerbelangrijkste is meten,” zegt hij. “Als je de juiste cijfers openbaar maakt, dan doen mensen vanzelf weer hun mondkapje op. En zodra je weet dat een virusmutatie resistent is voor een vaccin, moet je het vaccinbeleid bijsturen.”

Dertig keer hoger

Volgens de officiële cijfers telt India 14,7 miljoen besmettingen, maar Laxminarayan stelt dat het ware infectiecijfer dertig maal hoger ligt. Het officiële dodental is vermoedelijk ook een onderschatting. “Mensen denken dat het virus hier minder dodelijk is,” zegt Laxminarayan. “Maar het sterftecijfer van Indiërs tussen de 30 en 60 jaar is net zo hoog als in westerse landen.”

Nu ziekenhuizen weer overvol raken, kunnen de vaccinatiecentra de aanmeldingen niet aan. Bij de start van de vaccinatie-uitrol verklaarde India dat per 1 juli 300 miljoen mensen gevaccineerd zouden zijn. Dat wordt niet gehaald: India heeft zo’n 100 miljoen prikken gezet.

In vergelijking met landen met een beter ontwikkelde gezondheidssector is dat alsnog een indrukwekkende prestatie. “Maar in het huidige tempo duurt het 2,5 jaar om 70 procent van de bevolking te vaccineren,” zegt Laxminarayan. Hij pleit voor loslaten van de momenteel geldende maximumprijs, zodat de productie omhoog kan. “Laat welvarende inwoners voor hun dosis betalen en geef alleen de armen gratis injecties.”

Inmiddels zijn delen van India weer in lockdown. Hoewel regeringsambtenaren bij de vele massale verkiezingsbijeenkomsten afgelopen weken voorzorgsmaatregelen aan hun laars lapten, riep premier Modi op niet te verslappen: mondmasker opdoen, afstand houden en in quarantaine gaan als je positief bent. Of de huidige vaccinproductie opgeschaald gaat worden, blijft onduidelijk. Wel wordt na juni het Indiase vaccinarsenaal uitgebreid met het Janssen- en het Russische Spoetnikvaccin.