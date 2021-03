Denemarken legt vaccineren met middel AstraZeneca tijdelijk stil

Beeld EPA

Er zijn meerdere meldingen binnengekomen van dodelijke bloedstolsels bij mensen die waren ingeënt met het middel.

Minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke benadrukt op Twitter dat het nog te voorbarig is om te zeggen dat er sprake is van een verband. Volgens de minister moet dat eerst worden onderzocht. ‘We hebben vroeg gehandeld,’ aldus Heunicke.

Sundhedsmyndighederne har af forsigtighedshensyn sat vaccination med AstraZeneca i bero efter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper. Det kan pt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng. Vi handler tidligt, det skal undersøges grundigt #COVID19dk — Magnus Heunicke (@Heunicke) 11 maart 2021

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA is een onderzoek naar het vaccin gestart. Vergelijkbare problemen werden eerder al gemeld in Oostenrijk. Daar overleed een 49-jarige vrouw aan stollingsstoornissen na een prik met het vaccin van AstraZeneca. Bij een 35-jarige vrouw werden eveneens bloedstolsels vastgesteld na een prik met AstraZeneca. Ook Oostenrijk heeft de zaak in onderzoek.

65-plussers

Het is niet voor het eerst dat er vraagtekens gezet worden bij de prik van Brits-Zweedse makelij. In verschillende EU-lidstaten, waaronder Nederland, werd na goedkeuring van de EMA besloten het vaccin niet toe te dienen aan 65-plussers, omdat de werking voor deze groep niet voldoende bewezen zou zijn. Meerdere landen zijn daar inmiddels op teruggekomen.