Demonstranten weg uit campus Hongkong

De demonstranten zijn weg, maar graffiti herinnert nog aan de protestactie op de campus van de Polytechnische Universiteit van Hongkong. Beeld REUTERS

De belegering door anti-regeringsdemonstranten die het universiteitsterrein barricadeerden lijkt daarmee beëindigd.

“We hopen dat we de universiteit snel weer kunnen openen om renovatiewerkzaamheden te beginnen en de impact op onze studenten en onze onderzoeksprojecten beperkt te houden,” zei Miranda Lou van de universiteit.

Slagveld

De universiteit op het Kowloon-schiereiland veranderde midden november in een slagveld toen demonstranten zichzelf binnen opsloten en de confrontatie aangingen met de oproerpolitie. Ongeveer 1100 mensen werden vorige week gearresteerd, sommige actievoerders terwijl ze probeerden te ontsnappen.

Hongkong was maandenlang in de greep van gewelddadige protesten tegen de invloed van China en voor meer democratie. Sinds het pro-democratiekamp de districtsverkiezingen won is de rust in de voormalige Britse kroonkolonie enigszins teruggekeerd.