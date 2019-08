Demonstranten Hongkong opnieuw bestookt met traangas, 29 arrestaties

In Hongkong zijn betogers in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw slaags geraakt met de veiligheidsdiensten. 29 van hen zijn opgepakt, meldt de politie van de autonome stad binnen China. Onder de arrestanten zijn 19 mannen en 10 vrouwen. Ook de initiatiefnemer van een protestmars zaterdag is volgens de lokale omroep RTHK gearresteerd.