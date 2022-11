Demonstranten gooien verf over Klimt om aandacht te vragen voor klimaatcrisis

Activisten van Letzte Generation Österreich bekladden dinsdag het schilderij Tod und Leben van de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt. Beeld AP

Op beelden is te zien hoe een demonstrant zwarte vloeistof over de glasplaat voor het schilderij gooit. Een tweede demonstrant plakt vervolgens zijn hand ertegenaan. De beveiliging neemt direct de eerste activist mee.

Met hun actie willen de leden van Letzte Generation Österreich aandacht vragen voor de gevolgen van gas- en olie-extractie. In een tweet schrijft de actiegroep dat ‘nieuwe gas- en olieboringen een doodstraf zijn voor de mensheid’, hiermee refererend naar de titel van het schilderij.

🛢️EILT: Klimt's "Tod und Leben" im Leopold Museum mit Öl überschüttet🛢️



Menschen der Letzten Generation haben heute im Leopold Museum das Klimt-Gemälde "Tod und Leben" mit Öl überschüttet. Neue Öl- und Gasbohrungen sind ein Todesurteil für die Menschheit. pic.twitter.com/4QKAklB9Af — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) 15 november 2022

De laatste maanden gebruikten activisten vaker schilderijen om aandacht te vragen voor klimaatvernietiging. De eerste actie was in Londen: demonstranten van Just Stop Oil gooiden tomatensoep over De zonnebloemen van Vincent van Gogh en plakten zich vervolgens vast aan de muur onder het werk. Enkele weken later plakte een activist zijn hoofd vast aan Meisje met de parel van Johannes Vermeer in Het Mauritshuis. Op 4 november gooiden activisten van de Italiaanse groep Ultima Generazione (Laatste Generatie) groentesoep over De zaaier van Van Gogh in Rome.

Golden Boy Klimt

Gustav Klimt is een van de bekendste schilders van de vorige eeuw. Geboren in Oostenrijk-Hongarije, keerde Klimt zich in 1897 af van de traditionele Weense kunstwereld en richtte met anderen de Wiener Secession op. Hij werd beïnvloed door moderne stromingen en kunstenaars, waaronder Vincent van Gogh. Ook de ideeën van zijn tijdgenoot Sigmund Freud, over de betekenis van erotiek en dromen bijvoorbeeld, komen terug in zijn werk.

Enkele van Klimts beroemdste schilderijen zijn De kus (1907-1908), Portret van Adèle Bloch-Bauer I (1907) en Judith en Holofernes (1901). Bij het grote publiek is hij vooral bekend door zijn overdadige gebruik van goud in zijn schilderijen.

Tot 8 januari is in het Van Gogh Museum een tentoonstelling te zien waar het werk van Klimt centraal staat.