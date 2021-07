Demonstranten eisen onderzoek naar inheemse internaten Canada

Een herdenkingsplek voor de overleden inheemse kinderen bij het Canadese parlementsgebouw in Ottawa. Beeld AP

In Canada zijn recent binnen een paar weken meer dan duizend anonieme kindergraven ontdekt. Ze leggen een pijnlijk aspect van de geschiedenis van het Noord-Amerikaanse land bloot: gedwongen assimilatie van de inheemse volkeren.

De zogenoemde ‘residential schools’ bestonden van in de zeventiende eeuw tot in de jaren 1990. Er werden naar schatting 150.000 inheemse kinderen ondergebracht die van hun familie waren gescheiden. Ze moesten er de tradities van de Europese kolonialen leren, en hun eigen taal en cultuur vergeten. Ondervoeding, fysiek geweld en seksueel misbruik waren niet uitzonderlijk. Volgens een onderzoekscommissie vonden 4.000 kinderen er hun dood en was de Canadese regering betrokken bij ‘culturele genocide’.

“Inheemse volkeren hebben waarheid en gerechtigheid nodig”, schreef parlementslid Mumilaaq Qaqqaq op Instagram. “Dat betekent een speciale aanklager en een volledig gefinancierd onafhankelijk onderzoek, met internationale waarnemers, naar de misdaden van Canada tegen inheemse volkeren.” Ze riep premier Justin Trudeau en minister van Justitie David Lametti op “te stoppen met het verzinnen van excuses” en te beginnen met een onderzoek.

Demonstranten verzamelden zich bij het Canadese parlementsgebouw in Ottawa na een oproep van twee parlementsleden van de linkse Nieuwe Democratische Partij (NDP). De partij had begin juli Trudeau al gevraagd een speciale aanklager aan te stellen en een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de scholen. “Mensen zijn geschokt door het aantal graven dat is gevonden. Dit zijn geen ongelukken, dit zijn geen tragedies, ze vertegenwoordigen een beleid dat ging over de vernietiging van een volk”, vertelde NDP-parlementslid Charlie Angus tegen de publieke omroep CBC.