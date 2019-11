Demonstrant Hongkong steekt parlementslid neer

Posters van parlementslid Junius Ho bij de Universiteit van Hongkong. Beeld AFP

Op een video is te zien hoe een man politicus Junius Ho met een bos bloemen vraagt of hij met hem op de foto mag. In gesprek met Ho haalt de man uit zijn tas geen telefoon, maar een mes waarmee hij hem neersteekt. In een mum van tijd wordt hij overmeesterd en gearresteerd.

De aanvaller heeft zijn motief niet nader verklaard, maar de internationale pers heeft wel een idee. Ho werd namelijk een beruchte vijand van de anti-overheidsprotesten in Hongkong in juli, toen hij lachend en handenschuddend gefilmd was met een bende die verantwoordelijk zou zijn voor het gewelddadig aanpakken van jonge demonstranten.

Ho verkeert niet in levensgevaar. De belager stak hem in zijn linkerborst, maar kreeg het mes niet door de ribbenkast van de politicus heen. In een statement schrijft Ho dat ook twee van zijn medewerkers bij de aanval gewond zijn geraakt.

Vanuit Peking klinkt een steeds dringender boodschap aan Carrie Lam, de leider van de semi-autonome stadstaat, om de inmiddels vijf maanden durende demonstraties in Hongkong neer te slaan.

Harder optreden

Na de aanval zei de Chinese vicepresident Han Zheng tegen Lam die in Beijing op bezoek was dat de demonstraties een gevaar vormen en er harder moet worden opgetreden. “We zijn groot voorstander van proactievere en effectievere maatregelen tegen de sociale onrust,” aldus Han.

Een dag eerder drong de Chinese president Xi Jinping er bij Lam in Sjanghai al op aan dat zijn partij geen ‘separatistisch gedrag’ van bewoners van Hongkong zal tolereren.

De demonstraties in Hongkong waren aanvankelijk gericht tegen een omstreden uitleveringswet met China. Die is inmiddels van de baan, maar nu is de inzet van de protesten gericht op de ontmanteling van de invloed van China op de stadstaat.