Democraten winnen zeker één zetel in spannende Senaatsrace Georgia

De Democraat Raphael Warnock staat op voorsprong met slechts 35.000 stemmen na het tellen van 97 procent van de stemmen. Beeld AFP

Dat de verkiezing in Georgia, waarbij twee Senaatszetels worden verdeeld, spannend zou worden, daar werd afgaande op peilingen en de uitslagen bij de presidentsverkiezingen afgelopen november wel rekening gehouden. Juist doordat de marges bij de stemming over de senatoren van die staat destijds zo krap waren, moest volgens regionale wetgeving een tweede stemronde worden gehouden.

Maar dat het in de van oudsher conservatieve staat zó gelijk op zou gaan, werd ook weer niet verwacht. Met 97 procent van de stemmen geteld, kan het voor beide Senaatszetels nog alle kanten op: de Democraat Raphael Warnock staat op voorsprong met slechts 35.000 meer dan zittende Republikeinse senator Kelly Loeffler. De verschillen om de andere zetel zijn nog kleiner: de Republikein David Perdue, die zijn positie verdedigt, staat voorlopig op een honderdste procentpunt voor de Democraat Jon Ossoff.

Beeld AFP

Schrikbeeld van november

Wie van de kandidaten de Senaatszetels winnen, moet in de loop van de dag duidelijk worden. In een interview met CNN zei minister Raffensperger dat het tellen in de nacht zal worden gestaakt en in de ochtend weer zal worden hervat. Verwacht wordt dat pas om 18.00 uur Nederlandse tijd een definitieve uitslag volgt.

Althans, definitief. Met het schrikbeeld van de presidentsverkiezingen – waarvan president Donald Trump nog altijd de uitslag in twijfel probeert te trekken – vers in het geheugen, wordt door de zeer krappe marges ook nu weer gevreesd voor een lange nasleep, met hertellingen en juridisch geharrewar.

Niet in de laatste plaats omdat de Amerikaanse president zelf alweer claimt dat er wordt gefraudeerd, zoals hij dat ook al deed in de verkiezingsnacht in november. Toen zijn partijgenoten vannacht even voorstonden, waarschuwde Trump via Twitter dat een ‘big voter dump’ door de Democraten op handen was – wat een plotselinge sprong voorwaarts van stemmen voor de Democraten zou verklaren. Die sprong voorwaarts kwam er, maar plotseling was die allerminst: voordat Trump zijn tweet verzond, moesten de stemmen uit een county die historisch bij verkiezingen blauw voor de Democraten kleurt nog binnenkomen.

Dat de regionale verkiezing van een kleine staat in het zuidoosten van het land de gemoederen in binnen- en buitenland zo bezighoudt, heeft ermee te maken dat de uitkomst ervan bepalend zal zijn voor de politieke slagkracht van aanstaand president Joe Biden. Alleen met een Democratische meerderheid in de Senaat kan hij zijn linkse beleidsplannen soepel door het Congres krijgen. Zijn plan de belastingen te verhogen kan hij bijvoorbeeld met een Republikeins Senaat wel vergeten. Halverwege zijn presidentschap, over twee jaar, worden pas weer nieuwe Senaatszetels verdeeld.

Kamala Harris

Om de macht over de Senaat van de Republikeinen nu te veroveren, moeten beide Democratische kandidaten in Georgia de verkiezing van gisteren winnen. In dat geval hebben zowel de Republikeinen als de Democraten 50 senatoren, en mag de vicepresident bij een onbesliste stemming de doorslag geven. Onder Biden, is die rol weggelegd voor Kamala Harris.