'Democraten stellen twee aanklachten tegen Trump op'

Het Capitool in Washington, waar de commissie nog tot laat bijeen was. Beeld AP

Drie bronnen binnen de Democratische Partij zeggen tegen de krant dat het plan nog niet af is, maar dat de grote lijnen van de aanklachten zijn opgesteld. De Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi sprak maandagavond met Jerry Nadler, de Democratische voorzitter van de commissie voor Justitie.

Nadler zei dat het gedrag van Trump een afzettingsproces rechtvaardigt. Hij zei aan het einde van een hoorzitting dat Trump zijn eigen belang boven het Amerikaanse belang stelt. Tijdens de negen uur durende hoorzitting kregen leden van de Democraten en Republikeinen het geregeld met elkaar aan de stok. De Democraten zijn voor een afzettingsprocedure. De Republikeinen steunen Trump, en betichten Adam Schiff, de voorzitter van de inlichtingencommissie, van een heksenjacht.

Dinsdag worden de voorstellen voor de aanklachten officieel bekendgemaakt. Trump zou zijn macht hebben misbruikt om Oekraïne onder druk te zetten voor zijn eigen politieke gewin. Daarna zou hij het onderzoek hiernaar hebben tegengewerkt.

Ogen niet sluiten

,,Er is veel overeenstemming’’, zei Eliot Engel, de Democratische voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken, na afloop van de bijeenkomst tegen verslaggevers. ,,Velen van ons kunnen hun ogen niet sluiten voor wat er in Oekraïne is gebeurd. Ik voel hier geen vreugde over, maar dit is iets wat we moeten doen. We moeten doen wat de Grondwet ons opdraagt.’’

,,De aanhoudende en voortdurende inspanningen van president Trump om een ​​vreemd land ertoe te dwingen hem te helpen om met vals spelen een ​​verkiezing te winnen, is een duidelijk en actueel gevaar voor onze vrije en eerlijke verkiezingen en voor onze nationale veiligheid’’, zei Dan Goldman, onderzoeksdirecteur van de inlichtingencommissie.