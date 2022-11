Democraten nerveus voor midterms VS: ‘De democratie zelf staat op het stembiljet’

Stembureau in Chapel Hill in de staat North Carolina. Meer dan 40 miljoen burgers hebben al vervroegd hun stem ingeleverd. Beeld Jonathan Drake/REUTERS

Alles is vandaag nog mogelijk in de Amerikaanse stembureaus. Weet de Republikeinse oppositie de macht terug te veroveren, zoals volgens peilingen goed mogelijk is, ondanks grote zorgen over eerdere pogingen verkiezingsuitslagen te manipuleren? Of houdt de Democratische partij van zittend president Joe Biden toch de belangrijkste teugels in handen?

Het kan, ook al zijn de Democraten nerveus en maken ze zich op voor verliezen. Ze voeren volop campagne in staten waar ze normaal gesproken met twee vingers in de neus kunnen winnen, zoals New York. Daar verscheen Biden afgelopen weekend om de gouverneurskandidaat bij te staan. Hij drukte kiezers op het hart dat hun keuzes deze week de nabije toekomst van het land gaan bepalen. “Nog twee dagen tot de belangrijkste verkiezingen van je leven,” zei hij.

De Democraten halen oud-presidenten Bill Clinton en Barack Obama van stal om kiezers te werven. “Waarheid en feiten en logica en verstand en simpel fatsoen staan op de stembiljetten,” zei Obama in Pennsylvania over het immense belang van de verkiezingsronde. Aan Republikeinse kant doen veel kandidaten mee die bereid blijven om de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020 te negeren. Obama maakt in de laatste campagnedagen als vanouds indruk met zijn retorische talent. “De democratie zelf staat op het stembiljet,” zei hij. “De belangen zijn enorm”

Proteststemmen

Maar Republikeinen zijn optimistisch. Ze verwachten te profiteren van proteststemmen van burgers die lijden onder de hoge inflatie en zich onveilig voelen in hun buurten. Als oud-president Trump in de laatste campagnedagen een handje probeert te helpen, schetst hij een donker beeld van de Verenigde Staten onder Democraten - een land dat ten onder zal gaan aan inflatie, criminaliteit, immigratie en drugs. “Als je de vernietiging van ons land wilt stoppen en de Amerikaanse droom wilt redden, dan moet je Republikeins stemmen,” zei hij in Pennsylvania.

De stembusgang van vandaag is het sluitstuk van een wekenlange verkiezingsperiode – meer dan 40 miljoen burgers hebben al vervroegd hun stem ingeleverd. Het kan dagen duren voordat de resultaten compleet zijn. Campagneteams en kiesraden waarschuwen dat het normaal is dat het tellen even duurt, zeker in staten waar kandidaten elkaar op de hielen zitten.

Bovendien stemmen Democraten vaker per post en duurt het tellen van die biljetten meestal langer. Het is dus ook te verwachten dat vroege resultaten nog in het voordeel van Democraten bijgesteld worden als de poststemmen verwerkt zijn.

Angst voor geweld

Door die informatie te delen, hopen kenners te voorkomen dat tijdrovende procedures leiden tot extra wantrouwen over de uitslag. In de achterban van Donald Trump heeft de complottheorie dat links de uitslagen manipuleert toch al veel aanhangers gevonden – mede omdat de oud-president zelf verdachtmakingen blijft verspreiden. De rest van het land vreest dat de Republikeinen opnieuw zullen proberen de uitslag in hun voordeel te manipuleren, zoals na de presidentsverkiezingen van 2020.

Bovendien leeft er angst voor geweld. In 2020 werden stemmentellers ernstig bedreigd en bestormde een groep aanhangers van Trump het Capitool. In de campagne zijn kandidaten van beide partijen nu lastiggevallen. De echtgenoot van Democratisch voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi raakte gewond toen een indringer op zoek naar haar hun woning binnendrong.

Tegelijk is er nog een controversiële factor die de diepe polarisatie kan verscherpen: het team van Donald Trump laat doorschemeren dat hij van plan is nog deze maand een nieuwe presidentscampagne af te trappen. Al voor de stembussen gesloten zijn, is de volgende verkiezingsronde van start gegaan.