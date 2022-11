Democraten houden meerderheid in Senaat na winst in Nevada

Senator Catherine Cortez Masto is opnieuw verkozen in Nevada. Beeld AFP

Vrijdag laat won de Democratische senator Mark Kelly ook al de herverkiezing in Arizona. Daarom hebben de Democraten nu met Met Cortez Masto’s overwinning 50 Senaatszetels in handen. Dat is voor de partij genoeg om nog tot 2024 een krappe controle te behouden over de Senaat, omdat de Democratische vicepresident Kamala Harris bij een gelijke stemming de doorslag kan geven.

Hoewel nog niet alle stemmen geteld zijn, kennen onder meer MSNBC en The New York Times Cortez Masto de overwinning toe nadat ze een voorsprong van 0,5 procent in de stemmentelling nam. In de voorlopige resultaten heeft ze 48,7 procent van de stemmen achter zich, tegenover 48,2 procent voor Laxalt.

Als de Democraten op 6 december ook nog in Georgia winnen, waar een tweede ronde wordt gehouden omdat zowel de Democratische Senaatskandidaat als zijn Republikeinse tegenhanger niet de benodigde 50 procent van de stemmen behaalde om te winnen, ziet de partij haar meerderheid na de tussentijdse verkiezingen uitdijen naar 51 zetels.

Cortez Masto, oud-procureur-generaal van Nevada, bekritiseerde haar rivaal Laxalt vanwege zijn conservatieve houding jegens abortusrechten en zijn ontkenning van de nederlaag van Donald Trump bij de presidentsverkiezing van 2020. Voor de oud-president is het verlies van Laxalt een nieuwe tegenslag, nadat eerder andere kandidaten die zijn steun genoten door de kiezer naar huis werden gestuurd.

“Deze verkiezing is een overwinning en een rechtvaardiging”, zei de Democratische senaatsleider Chuck Schumer tijdens een persconferentie in New York op zaterdagavond (plaatselijke tijd). In de winst voor Catherine Cortez Masto ziet Schumer bevestiging dat zijn partij op het juiste spoor zit en ook dat kiezers zich niet laten inpakken door extremistische, door Trump gesteunde kandidaten.