Definitieve aanstelling Hooggerechtshof is stap dichterbij gekomen voor Brown Jackson

Ketanji Brown Jackson is de eerste zwarte vrouw die is voorgedragen als lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Beeld AFP

De elf Democraten in de commissie stemden voor, de elf Republikeinen tegen. Bij gelijke stemmen in de commissie moeten alle 100 senatoren stemmen over de vraag of ze later willen stemmen over de aanstelling van Brown Jackson. Met 53 stemmen voor en 47 tegen werd de benoemingsprocedure daarop voortgezet.

De leider van de Senaat, de Democraat Chuck Schumer, heeft gezegd voor het einde van de week een stemming van alle 100 senatoren te willen houden over de definitieve aanstelling. Naar verwachting zal dat weer met 53 stemmen voor, alle 50 Democraten plus drie Republikeinen, gebeuren. De Republikeinse Senatoren Mitt Romney, Susan Collins en Lisa Murkowski hebben al gezegd zich achter de benoeming te zullen scharen.

Daarmee zou de nominatie van Brown Jackson worden bevestigd en zal ze de liberale rechter Stephen Breyer vervangen. De samenstelling van het hooggerechtshof blijft daarmee hetzelfde als nu: zes conservatieve rechters tegenover drie progressieve.

Jackson werkt op dit moment in een hof van beroep, een instantie net onder het Hooggerechtshof. Eerder was ze advocaat voor mensen die geen jurist kunnen betalen.