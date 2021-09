Deense oud-minister staat terecht voor illegaal scheiden migrantenkoppels

Oud-minister Inger Støjberg moet op 13 september een verklaring afleggen. Beeld AFP

Het is in Denemarken ongebruikelijk dat tegen huidige of voormalige regeringsleden een zogeheten afzettingsprocedure wordt gestart. Bij een veroordeling kan een gevangenisstraf worden opgelegd, maar een boete is volgens experts waarschijnlijker. Oud-minister Inger Støjberg kan daarnaast haar huidige zetel in het parlement verliezen en worden uitgesloten van toekomstige verkiezingen.

Bij de procedure is een speciale rechtbank betrokken. Die bestaat uit dertien rechters van het hooggerechtshof en dertien door de politiek aangewezen leden. Zij zullen beslissen of Støjberg het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft geschonden. Ze gaf in 2016 als minister opdracht voor de scheiding van 23 koppels, zonder de zaken individueel te beoordelen.

‘Politiek en humaan’

De vrouwen waren jonger dan achttien jaar, maar de leeftijdsverschillen met hun partners waren in de meeste gevallen klein. Volgens Støjberg was het scheiden van de stellen ‘het enige politieke en humane ding’ dat ze kon doen tegen gedwongen kindhuwelijken. De politica, die op 13 september een verklaring moet afleggen, verwacht te worden vrijgesproken.

Støjberg was van 2015 tot 2019 als minister verantwoordelijk voor het zeer strenge migratiebeleid van de toenmalige centrumrechtse regering, die ook werd gesteund door een populistische antimigratiepartij. Ze heeft inmiddels haar liberale partij verlaten, maar is nog wel parlementariër. Een grote meerderheid van het parlement stemde in februari voor de afzettingsprocedure. Dat was sinds 2010 slechts twee keer eerder voorgekomen.