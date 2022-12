Deel van Griekse olijvenoogst rot weg door gebrek aan plukkers: ‘Het is zwaar werk’

Het bedrijf van Vasilis Koutsavtakis. Beeld Thijs Kettenis

Nooit had Vasilis Koutsavtakis (67) gedacht dat hij op zijn leeftijd nog de hele dag in de weer zou zijn in zijn boomgaard om olijven te plukken. Helemaal niet samen met zijn vrouw Maria, ook 67. “Maar we moeten wel,” zegt de gepensioneerd docent, terwijl hij even pauzeert aan de rand van zijn olijfgaard met 250 bomen in het dorp Gramvousa, op het uiterste westpuntje van Kreta.

Het hele eiland hangt vol met sappige rijpe groene vruchten, klaar om geoogst en geperst te worden. Dit jaar nog meer dan normaal in december: de opbrengst is uitzonderlijk goed, legt Koutsavtakis uit, meer dan twee keer die van vorig jaar. Dat komt onder meer vanwege een nat voorjaar en een niet zo verzengend hete zomer. Ook de kwaliteit is daardoor hoog. Kassa dus zou je zeggen voor Koutsavtakis en zijn collega’s, maar hij schudt zijn hoofd. “Een deel van de oogst zal verloren gaan. We kunnen dit jaar niet de mensen vinden om ze te plukken.”

Wie wel eens op vakantie in Griekenland is geweest, weet dat olijven er big business zijn. De vruchten zitten in vrijwel elke salade, zowat elk gerecht zwemt in een plas olijfolie en de patatjes (en groente, kaas en vis) worden erin gefrituurd. Daarnaast exporteert het land miljoenen liters olijfolie, vooral naar Italië, om daar verder verwerkt te worden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is Griekenland de op twee na grootste producent van olijven en olijfolie ter wereld, met een marktaandeel van 16 procent.

Twaalf olijfbomen per Griek

Maar liefst 120 miljoen olijfbomen telt het land – twaalf voor elke Griek. Meer dan vijfduizend jaar geleden begon de eerste teelt, en wel op Kreta. De naar verluidt oudste olijfboom ter wereld staat in het dorp Vouves, op nog geen 5 kilometer van de boomgaard van Koutsavtakis. Tussen de twee- en vierduizend jaar oud, en ook nu hangt-ie weer vol. Het steekt daarom extra dat hier op Kreta, nog steeds het centrum van de olijfteelt in Griekenland, nu een deel van de olijven niet geplukt kan worden.

“Bij deze oogst zou ik normaal twee tot drie extra mensen inhuren,” verklaart Koutsavtakis het feit dat zijn vrouw en hij nu voor dag en dauw opstaan om zolang het licht is te kunnen plukken. Samen met één werknemer, die ze gelukkig nog hebben kunnen vinden – een Albanees. Die wil niet in de krant. “Tot voor kort waren veel van de plukkers Albanezen, die hier al jaren werkten. Ze waren heel ervaren en deden hun werk goed. Maar de meesten van hen zijn vertrokken,” zegt Koutsavtakis, terwijl hij toekijkt hoe zijn collega met een machine de olijven uit de bomen schudt.

Aan de slag in toerismesector

“Dat begon al tijdens de economische crisis in het vorige decennium, en covid heeft dat nog eens versneld. Veel Albanezen maar ook Bulgaren gingen terug naar hun land en zijn daar gebleven. Of ze zijn verder verhuisd naar andere landen waar ze makkelijker en tegen meer loon aan de slag kunnen, zoals Italië of Spanje.” Tegelijkertijd is het ook steeds moeilijker Grieken te vinden voor dit werk: die gaan liever aan de slag in het zich steeds verder ontwikkelende toerisme, of als ze iets met hun handen willen doen, in de bouw. En dus trommelen boeren familieleden op, of staan ze tot op hoge leeftijd zelf dag in dag uit aan de bomen te schudden.

“Ook als ik wel genoeg mensen kon vinden, zou ik wel helpen hoor,” zegt Koutsavtakis monter. “Maar hoewel ik fit ben, was het niet mijn bedoeling om samen met mijn vrouw als gepensioneerden de hele dag in de weer te zijn. Het is zwaar werk.”

De oogst is vorige maand begonnen en duurt nog zeker een maand, dus het is nog lastig te zeggen hoeveel van de oogst verloren zal gaan. Het hangt onder meer af van het aantal regendagen, waarop niet geplukt kan worden. En van het aantal familieleden en vrienden dat kan worden opgetrommeld. Koutsavtakis, die ook voorzitter is van de coöperatie van ongeveer tweehonderd olijfproducenten in en rond Gramvousa, hoopt dat het zo’n tien procent zal zijn. Anderen houden rekening met 30 tot 40 procent.

Kwaliteit kan lager zijn bij late oogst

In centrale delen van Kreta valt een deel van de olijven al uit de bomen op de grond, en ligt daar weg te rotten, weet Koutsavtakis. “En het gaat niet alleen om aantallen, maar ook om kwaliteit. Olijven die te laat geoogst worden, zorgen voor minder goede olie.”

Snel een oplossing vinden is lastig. De lonen zijn al verhoogd van 35 naar 50 tot 60 euro per dag, zegt Koutsavtakis, maar dat heeft niet tot veel nieuwe interesse geleid. Wel tot duurdere olie: de coöperatie betaalt de boeren nu 4,50 per liter, tegen 3,30 vorig jaar. Ook de flink gestegen energieprijzen, bijvoorbeeld voor het persen van de olijven in de kleine fabriek van de coöperatie, dragen daaraan bij. “De uitweg moet komen van soepeler regelgeving,” weet Koutsavtakis. “Het is in Griekenland nu vrijwel onmogelijk mensen van buiten de EU legaal werk te bieden. Ook dat is een reden dat Albanezen niet terugkomen.”

De Griekse overheid, niet happig op het binnenhalen van migranten, beweegt langzaam. Eerder dit jaar sloot Athene een overeenkomst met Bangladesh, waarbij inwoners van dat land voor maximaal vijf jaar in Griekenland aan de slag mogen, en alleen in de landbouw. Eventuele familie mag niet mee. “De voorwaarden zijn zo onaantrekkelijk, dat ik me afvraag wie daar gebruik van wil maken,” zegt Koutsavtakis. “En voor onze oogst komt het sowieso te laat. Die mensen komen uit een heel ander deel van de wereld. Voordat ze goed zijn getraind en ingewerkt, zijn we jaren verder.” Voor nu hoopt hij dat hij, door met zijn vrouw en enige werknemer heel hard te werken, het verlies van olijven dit seizoen tot een minimum kan beperken.