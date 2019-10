Deel Californië zonder stroom ter voorkoming van bosbranden

Het Amerikaanse nutsbedrijf Pacific Gas & Electric (PG&E) gaat grote delen van Noord-Californië afsluiten van elektriciteit om bosbranden te voorkomen. Het gaat om zo’n 800.000 aansluitingen.

Volgens PG&E gaat het om een voorzorgsmaatregel. Door de verwachte harde wind kunnen bomen omwaaien en op hoogspanningsleidingen terechtkomen. Hierdoor kunnen vonkenregens ontstaan die bosbranden kunnen veroorzaken. In het gebied is het ook al een tijd droog.

Het elektriciteitsbedrijf begint in de nacht van woensdag op donderdag met de afsluitingen.

De afgelopen jaren, na talrijke grote branden in Californië, is PG&E er herhaaldelijk van beschuldigd hoogspanningskabels slecht te onderhouden. De verwoestende bosbrand in en rond de noordelijke Californische stad Paradise, die in november vorig jaar 85 mensen het leven kostte, zou zijn veroorzaakt door gebrekkig onderhoud van elektriciteitsleidingen. Volgens studies hebben de sterke wind, de warme temperaturen en de droge vegetatie ertoe bijgedragen dat het vuur zich destijds zeer snel verspreidde.