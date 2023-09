De Zwitserse AI-drone jakkert zijn menselijke rivalen voorbij: ‘Ze hebben het heel slim gedaan’

Voor het eerst heeft een kunstmatig intelligente drone de wereldkampioen droneracen verslagen. Kampioensdrone Swift kijkt iets verder vooruit in het parcours, maar racet vooral heel consistent.

De adrenaline giert door de lijven, ook al zitten de jongens doodstil, met een VR-bril op. Alleen hun vingers bewegen razendsnel op de controllers, terwijl ze de kleine quadcopter-drones door een parcours van grote vierkante poorten jagen, met snelheden tot 100 kilometer per uur. Wat de drones ‘zien’ met hun boordcamera’s, zien de bestuurders door hun bril.

FVP-dronevliegen (FVP staat voor First Person View) is topsport, met internationale toernooien waarin tienduizenden euro’s aan prijzengeld binnen te slepen zijn. Het komt aan op razendsnelle reacties, het kiezen van de ideale lijn en zorgen dat je niet crasht tegen een van de poortjes, of een tegenstander.

Windvlaag van de concurrent

Het is ook de eerste fysieke sport die ten prooi valt aan kunstmatige intelligentie (AI). In het wetenschappelijke tijdschrift Nature publiceerden Zwitserse onderzoekers een artikel over hun zelfstandig racende drone met de naam Swift. Racekampioenen Alex Vanover, Thomas Bitmatta en Marvin Schäpper moesten Swift voor zich dulden in 15 van de 25 races.

Computers verslaan menselijke wereldkampioenen natuurlijk al langer. In 1997 versloeg DeepMind schaakkampioen Gary Kasparov, en in 2016 versloeg een AI de wereldkampioen in het bordspel go. “Maar al deze overwinningen vinden plaats in virtuele omgevingen,” zegt Guido de Croon, droneonderzoeker aan de TU Delft, die het Zwitserse onderzoekersteam goed kent, en in Nature een commentaar schreef.

Droneracen is, ondanks alle elektronica, een sport die zich afspeelt in de echte wereld: aan de hand van het camerabeeld moet de bestuurder zelf uitzoeken waar hij is, en hoe snel hij gaat. Een windvlaag, bijvoorbeeld van de passerende concurrent, mag hem niet van de wijs brengen. Daarnaast moet alle benodigde rekenkracht aan boord gepropt worden, een zware opgave waar De Croon ook ervaring mee heeft.

Vier propellertjes

“In 2019 hebben we nog van ze gewonnen in het wereldkampioenschap voor computergestuurde drones, maar daarna hebben ze echt fantastische progressie geboekt,” zegt De Croon over de Zwitsers. Hun succes zit hem in het slimme opdelen van de verschillende taken, van het analyseren van het binnenkomende videobeeld tot het uitvoeren van stuurcommando’s naar de vier propellertjes van de drone. “Dat hebben ze heel slim gedaan, waardoor ze veel sneller kunnen trainen,” zegt De Croon.

AI’s programmeer je namelijk niet, je traint ze: je laat de AI honderden tot duizenden malen een taak uitvoeren, en ‘beloont’ haar elke keer als ze het goed doet, net zoals je ‘straft’ bij blunders. Aan de hand van die beloning past de AI zichzelf aan, tot ze de taak onder de knie heeft.

De Croon: “Een naïeve aanpak zou zijn om te trainen met beelden uit een computersimulatie van het parcours, die de drone dan omzet naar stuurcommando’s voor de vier motoren. Maar die aanpak kost enorm veel tijd, trainingspogingen en computerkracht.”

De Zwitsers hakten het probleem op: ze trainden een AI om de binnenkomende beelden om te zetten in een klein aantal parameters: positie en snelheid. “Dat is een deep learning netwerk, een type AI dat de poortjes herkent en de hoeken detecteert.” Het trainen van zulke netwerken is rekenintensief. “Maar het voordeel is dat je daarna verder kunt trainen in een kale virtuele omgeving met alleen die hoeken,” zegt De Croon. “Dat gaat veel sneller.”

Een andere soort AI zet de positie en snelheid om in de benodigde richting en de draaisnelheid, rekening houdend met het parcours. Een laatste AI vertaalt die waarden naar stuurcommando’s, en kan getraind worden op eigenaardigheden van de motors. “Het is de combinatie die alles behapbaar maakt,” zegt De Croon.

Rondetijden

Opvallend was dat de snelste rondetijden van Swift en de menselijke kampioenen elkaar niet veel ontliepen – 5 seconden – maar dat er bij de mensen veel meer variatie was. De Croon: “Ook zie je dat Swift, als hij het ene poortje invliegt, al rekening houdt met het volgende poortje, anders dan menselijke bestuurders.”

De Croon, die zelf ook met menselijke droneracers werkt, verwacht dat dat mogelijk een ingang biedt voor een revanche van de spelers van vlees en bloed. “Bij schaken en go zie je ook dat menselijke spelers zich laten inspireren door AI-tactieken, en dan soms weer winnen.”

Behalve indoorparcoursjes afjakkeren hebben droneonderzoekers ook andere toepassingen op het oog. Snelheid en wendbaarheid kunnen nodig zijn voor militaire drones, waarvan de ontwikkeling fors aangejaagd wordt door de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne.

Voor bezorgdrones, die snel pakketjes of medische hulpmiddelen afleveren, is snelheid niet heel belangrijk, zegt De Croon, ‘maar er is wel een optimale snelheid, waarbij je de meeste kilometers uit je batterij haalt’. Dat geldt ook voor inspectiedrones die dijken, windmolens of planten in kassen van dichtbij bekijken. De Croon: “Droneracen is een extreem geval, waar je veel van kunt leren.”