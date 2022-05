De VS staat zwakker in Latijns-Amerika, dus moet first lady Jill Biden bijspringen

De Amerikaanse first lady Jill Biden met haar collega uit Panama, Yazmin Colon de Cortiza, te midden van scholieren op een Panamese basisschool. Biden is op een zesdaagse tour langs Ecuador, Panama en Costa Rica. Beeld Erin Schaff/AFP

Schattige kinderen die met Panamese en Amerikaanse vlaggetjes zwaaien, een glimlachend bezoekje aan een klaslokaal vol leerlingen met visuele beperkingen. De beelden van de reis die de Amerikaanse first lady Jill Biden dezer dagen door Latijns-Amerika maakt, tonen alle clichés die je associeert met een diplomatiek snoepreisje, waarbij weinig op het spel staat.

Maar achter de schermen wordt er serieus onderhandeld. Dat Jill Biden naar de regio is gestuurd, past binnen een offensief waarmee de Verenigde Staten een blamage proberen te voorkomen. “Ze is hier goed in,” zegt senator Tim Kaine in de Washington Post over de trip van Biden.

Maar of ze goed genoeg is om Latijns-Amerikaanse landen terug in de mand te krijgen, moet nog blijken.

Al over twee weken staat namelijk de ‘Summit of the Americas’ op het programma in Los Angeles. Dat is de top die de Organisatie van Amerikaanse Staten om de paar jaar organiseert, en voor het eerst sinds 1994 is de VS weer gastheer. Maar door een hoop diplomatiek gesteggel op de achtergrond zijn er nog altijd geen officiële uitnodigingen verstuurd. Veel belangrijke landen dreigen de top te boycotten, of in ieder geval aan te grijpen voor een potje diplomatiek blufpoker met de traditionele grootmacht in de regio.

Keuze uit twee vernederingen

Die grootmacht – de VS – hoopt op de top afspraken over migratie en economie te maken. Voor afspraken over migratie moet toch in ieder geval zuiderbuur Mexico aanschuiven. En de linkse Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador vindt het maar niets dat de VS Venezuela, Cuba en Nicaragua niet wil uitnodigen. Als die niet mogen komen, kom ik ook niet, zegt hij nu al weken tegen iedere delegatie uit Washington die hem van gedachten wil veranderen.

Andere linksige regeringen sluiten zich daarbij aan. “Een Top van de Amerika’s die Amerikaanse landen uitsluit, is geen Top van de Amerika’s,” zegt de Boliviaanse president Luis Arce. “Als de uitsluiting van zusterlanden doorgaat, doe ik niet mee.”

Als ze dat blijven volhouden, is het voor de VS kiezen tussen twee vernederingen: alsnog Cuba uitnodigen, of een top organiseren zonder belangrijke deelnemers.

Want ook de rechtse president Jair Bolsonaro van Brazilië dreigt weg te blijven. Die is druk bezig met zijn herverkiezingscampagne, en een foto met de Democraat Biden is voor de rechts-populist niet zo interessant. Hij zal waarschijnlijk een lagere vertegenwoordiger sturen. Zonder de veruit grootste economie van Latijns-Amerika wordt het lastig om zaken te doen in Los Angeles.

Groeiende macht van China

Er waren tijden dat dit soort blufpoker weinig indruk maakte op de VS, het land dat dankzij zijn economische macht toch altijd de sterkste kaarten in handen hield. Dat het nu moeite moet doen om een blamage af te wenden, wordt door veel analisten dan ook uitgelegd als een teken dat het de macht over zijn traditionele ‘achtertuin’ Latijns-Amerika aan het kwijtraken is, terwijl die van China juist groeit.

Zo steeg tussen 2002 en 2021 het totale handelsvolume tussen China en Latijns-Amerika van 18 miljard dollar naar bijna 449 miljard dollar. China heeft daarnaast miljarden geïnvesteerd in allerlei infrastructurele projecten in de regio. De VS blijft veruit de grootste handelspartner, maar Latijns-Amerikaanse landen hebben tegenwoordig meer keuze.

Daarbij stellen de Chinezen ook minder lastige vragen over democratie en mensenrechten. “De VS is als het Vaticaan,” citeert de Financial Times een diplomaat uit de regio. “Het is heel lastig om toegelaten te worden, je moet heel veel regels volgen, je moet biechten, en uiteindelijk ben je misschien alsnog verdoemd. De Chinezen daarentegen zijn als twee goedgeklede Mormonen die op je deur kloppen en vragen hoe je je voelt, en zeggen dat ze je willen helpen.”