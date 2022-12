De VN meldt bijna 7000 burgerdoden in Oekraïne en ook in Cherson zijn burgers nu doelwit

In 24 uur zouden de Russen 33 raketten op burgerdoelen hebben afgevuurd in Cherson. Beeld Dimitar Dilkoff / AFP

In de oorlog in Oekraïne zijn tot nu toe bijna 7000 burgerdoden gevallen, melden de Verenigde Naties.

In een rapport, dinsdag uitgegeven door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten (OHCHR), wordt onderbouwd dat er in Oekraïne tussen 24 februari en 26 december 17,831 burgerslachtoffers zijn gevallen: 10,947 gewonden en 6884 doden. Onder de dodelijke slachtoffers zijn meer dan 400 kinderen.

Doden en gewonden vielen vooral in de oostelijke provincies Donetsk en Loegansk. ‘De meeste burgerslachtoffers vielen door grof geschut, zoals zware artillerie, meervoudige raketsystemen, raketten en luchtaanvallen’, aldus OHCHR. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt volgens de organisatie nog ‘een stuk hoger’, maar is moeilijk vast te stellen door de gebrekkige informatie uit gebieden waar nog hevig wordt gevochten. Ook bemoeilijkt het feit dat sommige zwaarbevochten steden inmiddels onder Russische bezetting vallen het onderzoek naar burgerslachtoffers, zoals in Marioepol of Severodonetsk.

Cherson

Een van de steden waar de afgelopen maand burgers tot doelwit zijn gemaakt is het zuidelijk gelegen Cherson, aan de monding van de Dnjepr. In november trokken de Russen zich terug uit deze strategisch belangrijke stad, maar de strijd gaat door – en lijkt de afgelopen dagen intensiever te worden. In 24 uur zouden de Russen 33 raketten op burgerdoelen hebben afgevuurd. Een kraamkliniek van het ziekenhuis werd geraakt, meldde Oekraïne, maar er vielen geen gewonden omdat de patiënten en staf naar de schuilkelders waren gevlucht.

Zaterdag vielen zeker tien doden en 58 gewonden bij Russische beschietingen van woonwijken op de westoever van de Dnjepr. De Russen hebben zich ingegraven op de oostelijke oever, en houden daar stand met tanks en zwaar materieel. Rusland ontkent burgers tot doelwit te maken.

Vluchten voor rakettenregen

Veel inwoners ontvluchten de stad, zo valt op te maken uit een reportage van de BBC. Voor honderden inwoners van de stad is de Russische rakettenregen nu toch te veel geworden. De afgelopen dagen vormden zich voor de checkpoints flinke files met angstige families. Inwoners vertellen hoe de afgelopen dagen de bombardementen toenamen op hun stad, waar anderhalve maand geleden nog feest werd gevierd toen de Russen zich terugtrokken.

De beschietingen lijken geen strategisch doel te dienen, vertellen inwoners, anders dan het vernietigen van zoveel mogelijk burgerdoelen, de stroomvoorziening en de infrastructuur. Analisten denken dat de Russen met het vernielen van de stroomvoorziening en warmte-installaties de Oekraïners deze winter op de knieën proberen te krijgen.