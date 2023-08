De vierde rechtszaak tegen Trump is er eentje waar hij waarschijnlijk wel nerveus van wordt

Voor de vierde keer in krap vijf maanden krijgt oud-president Donald Trump in de VS met een strafzaak te maken, nu in Georgia. Wat betekent dat voor hem?

Het wordt ingewikkeld, ook voor Amerikaanse burgers, want Donald Trump is nu verdachte in vier strafzaken tegelijkertijd. Om te beginnen: de rechter en een jury van burgers moeten zich in al die zaken nog buigen over het bewijs en de vraag of hij schuldig is. Er volgen nog maanden, misschien wel jaren van gerechtelijke procedures voordat helemaal duidelijk is wat de gevolgen zijn voor Trump en voor zijn ambities om weer president van de VS te worden.

Vóór 25 augustus moet Trump zich in ieder geval als verdachte melden in Atlanta, de hoofdstad van de staat Georgia. Dat zal vermoedelijk ongeveer gaan zoals de drie keren dat hij zich dit jaar al meldde in rechtbanken in New York (vanwege illegale zwijggeldbetalingen aan een minnares in campagnetijd), Miami (achterhouden van topgeheime documenten) en Washington (poging tot manipulatie van de verkiezingsuitslag van 2020). Trump laat zijn vingerafdrukken achter en mag in vrijheid zijn proces afwachten.

Meest bedreigend

Maar Trump zal hem deze keer wellicht meer knijpen dan voorheen. De zaak die het lokale openbaar ministerie in Georgia is begonnen, lijkt de meest bedreigende voor Trump. De eerste twee aanklachten tegen hem gingen nog om vergrijpen die de meeste Amerikanen niet al te zwaar opnemen. Het zwijggeld voor de minnares werd betaald voordat hij president werd, en de topgeheime documenten zou hij na zijn presidentschap hebben achtergehouden.

Nu wordt Trump beschuldigd van iets veel ingrijpenders: dat hij vanuit het Witte Huis leiding gaf aan een ‘criminele organisatie’ die tot doel had om hem in het zadel te houden na de verloren verkiezingen. Trump zette onder anderen een bestuurder in Georgia onder druk om stemmen te ‘vinden’ en hem alsnog tot winnaar uit te roepen. Zijn mensen logen tegen lokale politici, intimideerden medewerkers van een stembureau en probeerden nepkiesmannen te benoemen, beschrijft de aanklager in Georgia, Fani Willis.

Zij stelt dat Trump een wet tegen criminele samenzwering overtrad. Die wet, Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), werd in het verleden vaak gebruikt om maffiakopstukken en bendeleiders te vervolgen. Hij staat bekend als ‘goudmijn’ voor aanklagers en geeft hen veel mogelijkheden om de leider van een groep aan te pakken, ook als die zelf niet direct de strafbare feiten pleegde.

Het gaat deze keer niet alleen om Trump, maar ook om achttien mensen die met hem samenwerkten. Zo worden diverse advocaten verdacht van strafbare feiten, onder wie Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Voor het eerst wordt Trump bovendien verdacht van een misdrijf waar een minimumstraf op staat, vijf jaar cel in dit geval.

Zichzelf gratie verlenen

Als een jury hem schuldig bevindt, kan Trump daar ook niet zomaar onderuit komen, zelfs niet als hij weer president wordt. De strafzaak over verkiezingsmanipulatie in Washington geeft hem in theorie wel die mogelijkheid. Als hij weer president zou worden, kan hij proberen zichzelf gratie te verlenen, of een bondgenoot benoemen bij justitie om de zaak te beïnvloeden. Maar in de staat Georgia heeft hij die macht dan niet.

Trump kan gewoon doorgaan met zijn presidentscampagne. In de Amerikaanse grondwet staat nergens dat een kandidaat vrij moet zijn van verdenkingen of een schoon strafblad moet hebben. Een eventuele celstraf voor een president zou wel tot een ongekende constitutionele crisis leiden. Juristen zijn niet zeker hoe dat dan afloopt. Mogelijk wordt zo’n straf bijvoorbeeld opgeschort zolang hij het ambt moet uitoefenen.

Sommige critici vrezen dat de aanklager in Georgia de federale strafzaak vanuit Washington in de wielen kan rijden. Een relatief onafhankelijke speciaal aanklager benoemd door het ministerie van justitie, Jack Smith, vervolgt Trump daar ook voor verkiezingsmanipulatie. In Georgia worden officieren van justitie daarentegen gekozen. Fani Willis is gelieerd aan de Democratische partij. Dat voedt het beeld dat Trump vervolgd wordt door politieke opponenten, zoals hij dat zelf graag schetst.

Trump blijft erbij dat hij alle recht had om in 2020 de uitslag aan te vechten. Hij lijkt van plan die strijd nog verder op te voeren. Maandag, belooft hij, komt zijn team opnieuw met een rapport over de bijna drie jaar oude verkiezingsuitslag in Georgia. Rechtbanken en lokale bestuurders, ook zijn eigen bondgenoten, hebben meermaals geoordeeld dat er toen geen sprake was van fraude van betekenis.

Maar Trump gebruikt de strafzaken in zijn campagne. Hij vertelt zijn aanhangers dat niet alleen zijn vrijheid van meningsuiting hier in het geding is, maar ook die van hen. “Ik word voor jullie gearresteerd,” zei hij meermaals. “Ze willen mij mijn vrijheid afnemen, omdat ik nooit zal toestaan dat ze die van jullie afnemen.”

Het lijkt te werken. De Republikeinse partij heeft zich in de afgelopen maanden achter hem geschaard, in de peilingen is hij met afstand de favoriet van de Republikeinse achterban.