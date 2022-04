De uren van Marioepol lijken nu toch echt geteld

De havenstad Marioepol is na zes weken van intensieve bombardementen grotendeels in puin geschoten. Beeld Reuters

Verdedigers van de stad zeggen dat hun munitie opraakt en ze, na 47 dagen van zeer intensieve bombardementen, niet lang meer kunnen vechten tegen de Russische overmacht aan wapens en manschappen.

Hoe is de situatie?

De havenstad is na zes weken van intensieve bombardementen grotendeels aan puin geschoten. De stad heeft de zwaarste land-, zee- en luchtaanvallen van deze oorlog meegemaakt en betreurt ook de meeste burgerslachtoffers. Hulp van het Rode Kruis probeert Marioepol al dagen te bereiken. Dat lukt niet door het gevaar voor een dergelijke missie, aldus het hoofd van het Internationale Rode Kruis. Beschietingen gaan door en op veel plaatsen liggen mijnen.

Burgemeester Vadim Bojtsjenko zei in een telefoongesprek met westerse media dat Russische troepen humanitaire konvooien hebben geblokkeerd, volgens hem om de omvang van het bloedbad te verbergen. Bojtsjenko schat dat er meer dan 20.000 burgers zijn omgekomen. Volgens de burgemeester hebben Russische troepen inmiddels veel lichamen van burgerslachtoffers naar een winkelcentrum met koelfaciliteiten gebracht.



Een geïmproviseerde begraafplaats in het centrum van Marioepol. Beeld Reuters

Wat zeggen de Russen?

Die zeggen dat de stad bijna is gevallen, maar nog niet helemaal. Eduard Basoerin, een van de leiders en woordvoerder van de ‘Volksrepubliek Donetsk’, bevestigde dat ook. Op de Russische staatstelevisie beschrijft hij de militaire situatie in Donbas altijd vanuit een Russisch perspectief. Maandag legde hij uit dat het geen zin had de allerlaatste Oekraïense stellingen in de staalfabriek Azovstal, in het oosten van de stad, te bestormen. Dat complex zou een schier onneembare vesting zijn geworden. Zonder bevoorrading zullen de verdedigers, onder wie soldaten van het Azov-bataljon, zich uiteindelijk toch moeten overgeven, aldus Basoerin die daarbij een zin uitsprak die inmiddels een eigen leven is gaan leiden: “In dat geval moet je je wenden tot de chemische krachten, en een manier vinden om de mollen in hun holen uit te roken.”

Zeven mensen zijn omgekomen bij de beschieting van het centrum van hulporganisatie Caritas in Marioepol, zo werd dinsdag bekend. Het gebouw van de katholieke organisatie, een zusterorganisatie van Cordaid Nederland, werd onder vuur genomen door een Russische tank.



Waarom is Marioepol nu zo belangrijk?

De havenstad is een onmisbare schakel tussen de regio Donbas - waarvan het de hoofdstad is - en het al in 2014 geannexeerde schiereiland Krim. Voor de Russische propaganda en voor president Poetin is het heel belangrijk het thuisfront te kunnen laten zien dat het gelukt is de stad ‘te bevrijden van nazi’s’. De strategisch belangrijke havenstad moet ook vallen, zodat de Russen troepen kunnen vrijmaken om in te zetten voor de verovering van de gehele Donbas. Anders zouden de Russische soldaten steeds in de rug kunnen worden aangevallen.

Westerse militaire experts voorzien dat Russische troepen vanuit Marioepol en vanuit Charkov en Izium zullen proberen de sterkste Oekraïense eenheden (in het oosten van het land) met een tangbeweging te omsingelen. Volgens de Verenigde Staten tonen satellietbeelden een kilometers lang Russisch militair konvooi bij Izium.