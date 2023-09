De stad is beschadigd, maar staat nog overeind: ‘Dat Marrakech in puin ligt, is zwaar overdreven’

De oude stad is behoorlijk versleten, toch lijkt Marrakech de beving van 6.8 op de schaal van Richter redelijk te hebben doorstaan. ‘Er zijn hier officieel maar dertien doden gevallen.’ Beeld Philippe LOPEZ/AFP

Vrijdagavond om 22.00 uur stond hij er nog. “We hebben hem zelfs nog op de foto gezet,” zeggen Bas Temmermans en Sandra Arambulo-Cruz. Maar om iets na elven was er niets meer van over. Weg was de stokoude Kharbouch-moskee op het beroemde Jemaa el-Fnaaplein in het hart van de stad.

De twee Belgische toeristen kunnen het nog steeds niet echt geloven. Ze waren donderdagavond aangekomen in Marrakech, en een dag later werden ze in hun hotelbed wakker gebruld door de aardbeving. “Alsof er een kar met metalen wielen over de weg reed,” zegt Temmermans. “Dat lawaai zit nog steeds in mijn hoofd.” Ze vlogen hun hotelkamer uit, in hun ondergoed, en zagen Duitse gasten onder een tafel zitten. Er was flinke paniek. Arambulo-Cruz: “Twintig minuten later was er ineens heel veel stof. Het leek wel nine eleven.”

Anderhalve dag later ligt Marrakech er zo op het eerste oog redelijk rustig bij. Het nieuwe gedeelte van de stad heeft maar een enkel krasje opgelopen. Het eerste wat echt in het oog springt is de enorme barst in de buitenmuur van het koninklijk paleis. In het centrum is duidelijk te zien dat er iets niet klopt. Een enkel huis is ingestort en her en der langs de weg liggen hoopjes bijeen geveegd puin. In een parkje zien we de slaapzakken van de afgelopen nacht: hier sliepen mensen die de natuur en hun eigen huis niet meer vertrouwen. Er is zelfs nog iets om te lachen: voor de overblijfselen van de Kharbouch-moskee staat een verslaggeefster van het Japanse tv-station KBS met een veiligheidshelm op ernstig haar verhaal te doen. Omstanders blijven verbaasd staan kijken.

Toeristen

“De berichten dat Marrakech helemaal in puin ligt, zijn zwaar overdreven,” zegt Salah Eddine, die een parfumwinkel runt in de rue Diour Saboune, in de oude stad. Er zit weliswaar een grote barst in zijn muur, maar daar is hij niet van onder de indruk. Hij herinnert zich de aardbeving als ‘een storm, een wind, die de aarde deed schudden’. Natuurlijk was hij bang, net als al die andere mensen, en ook hij heeft al twee nachten buiten doorgebracht, met zijn huilende kinderen en doodvermoeide moeder. Maar zijn winkel is gewoon weer open. “Er zijn uiteindelijk maar een paar oude gebouwen ingestort. De nieuwere staan allemaal nog overeind.”

Toch is hij de enige in de straat die zijn deuren alweer open heeft. “De rest komt niet, omdat er geen toeristen zijn. Die zijn naar huis of durven niet meer te komen. Als je het nieuws mag geloven, staat hier niks meer overeind. Het was een zware aardbeving, maar onze stad heeft het goed gehouden.” Dat vindt ook Omar, een eindje dieper in de oude medina. Hij staat met zijn handen in zijn djellaba voor zijn dichte winkeltje. Geen vaasjes, kettingen, sandalen of kaftans te slijten aan toeristen, sipt hij. In zijn straat is een gevel deels ingestort. “Het is ook nog veel te stoffig overal. En ze moeten eerst die gevel afbreken, anders komt die zo naar beneden. Nog even geduld.”

Barsten en gaten

Om de hoek in een van de vele kleine straatjes heeft Saied Fayad ernstiger problemen. Met rode ogen van twee doorwaakte nachten toont hij de binnenkant van zijn oude huis. Van de buitenkant is het niet te zien, maar overal ligt puin, er zitten grote barsten in het plafond en gaten in de muren. “Kijk, daar kun je de hemel zelfs zien,” zegt zijn zoon Hicham. Het is er overduidelijk niet veilig. Ze durven nergens aan te komen of tegenaan te leunen, uit angst dat er iets instort of omvalt. Fayad is in tranen, hij weet het niet meer. Zijn vrouw, ook huilend, probeert gruis van een tafel te vegen, maar daar is geen beginnen aan. “Hoe moet dit nou? Hoe kunnen we dit ooit weer goed krijgen?”

Er zijn meer huizen zoals dat van hun, de oude stad is erg versleten. Toch lijkt Marrakech de beving van 6.8 op de schaal van Richter redelijk te hebben doorstaan. “Er zijn hier officieel ook maar dertien doden gevallen,” zegt een hoteleigenaar. “De mensen in de bergen ten zuiden van de stad zijn er waarschijnlijk veel erger aan toe.”

Ook hij hoopt dat zijn gasten niet uit angst vertrekken, en dat anderen gewoon blijven komen. Twee Nederlandse vrouwen zitten hier al een week en zijn flink geschrokken door wat er vrijdagnacht gebeurde: “We zijn uit ons bed getrild. En het water klotste uit het zwembad!” Toch hebben ze besloten pas dinsdag te vertrekken, gewoon volgens plan en ondanks verschrikte telefoontjes van thuis. “We passen ons programma aan. Geen gebouwen en musea, maar mooie tuinen.”

Bas Temmermans en Sandra Arambulo-Cruz wachten op hun huurauto. Ze gaan naar het oosten, over de Atlas, naar Ouarzazate. Op de dag na de beving zijn de twee zelfs na enig twijfelen naar de hamam gegaan: konden ze dat wel maken met al die doden die er zijn gevallen? “We moesten letterlijk over het puin klimmen om er te komen,” zegt Arambulo-Cruz. “We voelden ons wel een beetje ramptoeristen, maar ze waren blij dat we toch waren gekomen. Als iedereen nu vertrekt of wegblijft, verdienen de mensen hier helemaal niks meer.”