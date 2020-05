De spijt komt te laat in het Verenigd Koninkrijk: 30.000 doden door corona

Als eerste land in Europa doorbrak het Verenigd Koninkrijk deze week de verdrietige grens van 30.000 doden door corona. Hoe kon dat aantal zo snel oplopen? Critici zien een verband met de politieke keuzes.

Nergens in Europa zijn zoveel mensen te zwaar als in het Verenigd Koninkrijk. Driekwart van de patiënten die op Britse intensive cares voor Covid-19 worden behandeld, lijdt aan overgewicht. Het is een probleem dat het land al langer teistert. Na jaren van vooruitgang stokte de gemiddelde levensverwachting van Britten begin 2018 en sindsdien zijn de cijfers, constateerde het King’s Fund in oktober vorig jaar, elk kwartaal lager geweest dan in het decennium hiervoor. Volgens deskundigen van de onafhankelijke denktank en welzijnsorganisatie spelen jaren van bezuinigingspolitiek daarin een significante rol.

Net als miljoenen andere Britten stond Boris Johnson deze week op zijn stoep te klappen voor de zorg. De premier heeft aan den lijve ondervonden wat een Covid-19-besmetting met het menselijk lichaam doet. In tabloid The Sun vertelde hij dat het in de periode dat hij intensieve zorg kreeg, letterlijk een kwestie van leven of dood was. Zijn staf had volgens Johnson de draaiboeken klaarliggen voor het geval hij zou komen te overlijden. “Het was dankzij de geweldige, echt geweldige, verpleging dat ik het heb gered.”

Die opmerking is niet overal in goede aarde gevallen. Het is algemeen bekend dat de premier de nationale gezondheidsdienst NHS – die wordt gefinancierd met belastinggeld en haar diensten gratis aanbiedt – liever kwijt dan rijk is. Een rechtgeaarde conservatief als Johnson gruwelt van publieke zorg. Zijn regering probeert mondjesmaat onderdelen van het systeem te privatiseren. Deze week nog bleek dat de regering 15.000 arbeidsplaatsen in het landelijke contactonderzoek had uitbesteed aan servicebedrijf Serco. Multinationals als Deloitte, KPMG en Boots bemachtigden aanbestedingen voor de ontwikkeling van testcentra, ziekenhuizen en beschermingsmateriaal.

In gesprek met The Sun maakte Johnson deze week duidelijk hoezeer hij het coronavirus heeft onderschat, maar de kritiek aan zijn regering is dat eigenlijk niemand op tijd in actie is gekomen. De Britse lockdownmaatregelen – die morgen waarschijnlijk worden versoepeld – zijn vele malen strenger dan in bijvoorbeeld Nederland, maar ook vele malen later aangekondigd. Beroemd zijn de beelden waarin Johnson, anderhalve week voor hij zelf werd opgenomen, grijnzend vertelt dat hij tijdens een ziekenhuisbezoek iedereen de hand heeft geschud en dat zal blijven doen. Volgens de Britse medische vakvereniging is het nog te vroeg om conclusies te trekken, maar is een ‘serieus en nauwkeurig’ onderzoek naar de Britse aanpak in de toekomst essentieel.

Schaduwkabinet

Volgens de Britse journalist Jenni Russell ­ontbreekt het de regering-Johnson vooral aan een kritisch tegengeluid, niet in de laatste plaats omdat de premier zich daar al voor de coronacrisis zo veel mogelijk van heeft ontdaan. In haar column in The New York Times deed ze dinsdag een interessant voorstel: de vorming van een soort schaduwkabinet. Russells ministersploeg: voormalig minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt mag de NHS hervormen, oud-premier David Cameron weet wel raad met banken die weigeren te lenen en Johnsons voorganger Theresa May, ja echt, mag zorgen dat iedere Brit een mondkapje of voedselpakket krijgt. ‘De ruzie en ergernis die daar misschien bij komen kijken, zijn het waard om problemen op te lossen en fouten in de toekomst te voorkomen.’