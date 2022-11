De Republikeinen hebben opeens een ‘Trumpprobleem’: ‘Als hij komt om te helpen, verpest dat alles’

Donald Trump heeft het verbruid bij zijn partij. Is dit het begin van het einde van de politieke carrière van de controversiële oud-president van de VS?

Hij zou met een ‘heel grote aankondiging’ komen, komende week. Amerika rekende al op een nieuwe, onstuimige presidentscampagne van de man die de afgelopen jaren de politiek domineerde. Maar nu de kandidaten die hij koos voor zijn Republikeinse partij tegenvallend hebben gepresteerd in de Congresverkiezingen, begint zijn omgeving te twijfelen. Adviseurs en partijgenoten vragen hem publiekelijk om zijn campagne-aftrap op z’n minst uit te stellen.

Officieel vanwege een tweede ronde in de senaatsrace in de staat Georgia, die kan bepalen welke partij de meeste macht krijgt in het Congres. Trump zou al zijn energie moeten steken in steun voor de Republikein daar, oud-speler in het American football Herschel Walker, vond bijvoorbeeld zijn adviseur Jason Miller.

Verzwakte positie

Maar in Georgia zitten partijgenoten ook niet op hem te wachten. Als Trump zich maar niet laat zien, hopen ze daar. “Als Trump komt om te helpen, verpest dat alles,” zei conservatief commentator Erick Erickson tegen NBC News. Het zou een ‘ramp’ worden, voorspelde een Republikeinse strateeg uit Georgia in de Washington Post. “Het verleden leert dat we recent verkiezingen verloren als Trump betrokken was in onze staat.”

Twee Republikeinen in Georgia die in 2020 weigerden Trump te helpen met manipulatie van de verkiezingsuitslag, werden deze week juist met gemak herkozen. Trump en zijn aanhoudende grieven over zogenaamd gestolen verkiezingen zijn een obstakel gebleken. En dat betekent dat zijn positie in de Republikeinse partij rap verzwakt.

Het is nu echt duidelijk, deelde een anonieme partijbron met een journalist van Fox News, huiszender van Trump: de Republikeinen hebben een ‘Trumpprobleem’. Voormalig adviseurs en politici die tot voor kort loyaal aan hem waren, zeggen hardop dat ze van hem af willen. Peter King, oud-Congreslid uit de omgeving van New York en lang een bondgenoot, zei nu tegen de New York Times dat Trump ‘niet langer het gezicht van de partij’ zou moeten zijn. Hij waarschuwde voor persoonsverheerlijking. “We kunnen niet toestaan dat blinde trouw aan Trump het lot van onze partij bepaalt.”

‘Giftig effect’

Senator Pat Toomey, Republikein die met pensioen gaat, sprak van een ‘giftig effect’ dat Trump heeft op verkiezingsraces. “Ik ben steeds meer van mening dat zijn invloed zal afnemen,” zei Toomey. De uitslagen van deze week zullen dat proces versnellen, denkt hij. Zelfs JD Vance, een Trumpist die in Ohio wél zijn Senaatsverkiezing won, had in zijn overwinningsspeech geen bedankje over voor de oud-president die zijn campagne steunde.

Toch zegt de golf kritiek niet alles over de politieke toekomst van Donald Trump. Zijn politieke ondergang is al vaak voorspeld, en kwam tot op heden nooit. Nadat zijn aanhangers het Capitool hadden bestormd in januari 2021 nam zijn partij ook al eens afstand van hem, om hem daarna toch weer te omarmen.

Als Republikeinen zoals verwacht een nipte meerderheid in het Huis van Afgevaardigden bemachtigen, zullen ze vermoedelijk een einde maken aan het parlementair onderzoek naar Trumps betrokkenheid bij pogingen de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. En juist een kandidatuur voor het presidentschap kan hem beschermen tegen vervolging, nu hij ook onderwerp is van een reeks strafrechtelijke onderzoeken – het is voor justitie ingewikkeld om een politicus onder vuur te nemen.

Opgeven en zijn verlies nemen, dat heeft Trump in zijn persoonlijke, zakelijke en politieke leven nog nooit gedaan. De aanval is voor hem altijd de beste verdediging. Dat hij zich terugtrekt en met pensioen gaat licht dan ook niet voor de hand. Maar of hij nog succes zal boeken?

‘Trumpty Dumpty’

Zijn favoriete kranten drijven de spot met hem: de New York Post beeldt hem af als korte, dikke, onhandige ‘Trumpty Dumpty’ en benoemde zijn partijrivaal Ron DeSantis uit Florida ‘de toekomst’. De Wall Street Journal, ook een krant uit de stal van mediamagnaat en voorheen bondgenoot Rupert Murdoch, laat Trump eveneens hard vallen. Hij heeft de Republikeinse partij ‘van het ene politieke fiasco’ naar het andere geleid, schrijft de redactie in een commentaar.

Bij zijn eigen rally’s laten ook sommige aanhangers merken dat ze zijn klachten over twee jaar oude verkiezingen niet meer willen horen. ‘Trump heeft nul kansen in de presidentsverkiezingen van 2024. Na vanavond staat dit niet ter discussie,’ schreef Mike Cernovich, een ultrarechtse blogger die tot voor kort gold als ‘cheerleader’ voor de oud-president.