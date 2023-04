De premier van Italië beloofde illegale immigratie te stoppen, nu worstelt ze met de realiteit

Politieagenten wachten tot zo’n 600 migranten van boord gaan in de haven van Catania op 12 april. De Italiaanse kustwacht ving de vissersboot zo’n 160 kilometer van de kust van Sicilië op. Beeld Fabrizio Villa/Getty Images

Ze zou de bootmigratie vanuit Noord-Afrika stoppen. Tijdens haar verkiezingscampagne deed Giorgia Meloni de Italianen grote beloftes. Als zíj het land zou besturen, zei de leider van de uiterst rechtse Broeders van Italië september vorig jaar, dan zou het afgelopen zijn met de illegale immigratie. Ze zou daartoe asielzoekerscentra in Noord-Afrika opzetten en ze sprak over een scheepsblokkade. Inmiddels is Meloni vijf maanden aan de macht als premier van Italië. En nu worstelt ze met de realiteit: er komen meer migranten aan dan ooit.

In het eerste kwartaal van dit jaar bereikten 31.357 bootmigranten de zuidkusten van Italië, vier keer zoveel als in dezelfde periode in 2022 en 2021. Naar eigen zeggen komen ze vooral uit Ivoorkust, Guinee, Pakistan, Tunesië en Egypte. De meesten vertrokken per boot vanuit Tunesië. De Italiaanse kustwacht kan het werk nauwelijks aan, op sommige dagen moet de dienst duizenden migranten tegelijk in veiligheid brengen. Soms gaat het mis. In februari zonk een propvolle boot bij Calabrië en verdronken bijna negentig mensen.

West-Europa destabiliseren

De Italiaanse minister van Defensie Guido Crosetto wijst met een beschuldigende vinger naar het Russische huurlingenleger Wagner. Dat zou in Afrika achter de vertrekkende bootjes zitten en Italië plus West-Europa zo willen destabiliseren. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi geeft zijn linkse landgenoten de schuld: die zien immigratie niet per se als een probleem en maken Italië daarmee aantrekkelijker dan ‘andere landen waar de publieke opinie eensgezind en compromisloos is’. Migratie-experts schudden echter hun hoofd: het aantal bootmigranten neemt toe door de groeiende politieke en economische problemen in Tunesië én het ongewoon zachte weer.

De regering-Meloni vraagt de EU om hulp en reageert thuis alvast met wat maatregelen. Zo mogen hulporganisaties maar één reddingsoperatie op de Middellandse Zee uitvoeren, ook als vlakbij een ander bootje dreigt te zinken, en moeten ze de opvarenden onmiddellijk naar een – vaak verre – Italiaanse haven brengen. Daardoor kunnen ze minder lang in de zogeheten search and rescue-zone aanwezig zijn. Maar omdat slechts een klein deel van de migranten met zo’n reddingsschip aankomt – de Italiaanse kustwacht, marine en Guardia di Finanza pikken het overgrote deel op – sorteert die maatregel nauwelijks effect. De door Meloni ingevoerde hogere celstraffen voor mensensmokkelaars zijn ook niet effectief, want de criminelen werken in het buitenland en zijn voor de Italianen moeilijk te berechten.

Ook riep Meloni vorige week de noodtoestand uit. Oppositiepartijen noemen het ‘een reclamespot’, waarmee de premier de kiezers wil doen geloven dat ze actie onderneemt. Want zo’n noodtoestand houdt niet veel meer in dan dat de regering makkelijker miljoenen euro’s kan vrijmaken voor extra opvang en een buitengewoon commissaris kan aanstellen die zich op deze crisis stort.

Komende week werkt het parlement deze plannen verder uit. Het voornemen is om meer uitzettingscentra te bouwen, uitgeprocedeerde asielzoekers daar langer vast te houden en minder gauw de zogeheten protezione speciale toe te kennen aan migranten die in hun thuisland worden gediscrimineerd, vanwege bijvoorbeeld hun geloof of etniciteit.

Investeren in Afrika

Het zal allemaal weinig uithalen. Ook eerdere regeringen hebben in de afgelopen jaren straffen verhoogd, criteria voor verblijfsvergunningen aangescherpt, de ruimte voor reddingsschepen beperkt. Maar de migrantenbootjes blijven komen.

Minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani, een ervaren politicus van de centrumrechtse partij Forza Italia, is een van de weinige bewindslieden die over een tijdrovende, dure en ingewikkelde aanpak praten. Hij zei laatst tijdens een persontmoeting in Rome: “De EU moet investeren in Afrika: in de economie, het milieu, diplomatie en terrorismebestrijding. Dat is de enige oplossing voor het immigratieprobleem. Tijdelijke stopmiddelen werken niet. Alleen met een strategische aanpak kunnen we bewerkstelligen dat Afrikanen niet meer hoeven te emigreren.”

Het hoge aantal migranten dat nu aan wal komt, lijkt Meloni vooralsnog niet wezenlijk te schaden. Een peiling laat zien dat 30 procent van de kiezers op haar partij wil stemmen; in september haalde ze 26 procent. De krant La Stampa meldt dat de Broeders van Italië-kiezers haar regering het rapportcijfer 8 geven.