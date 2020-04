De premier op de ic: dat is ingewikkeld

De gezondheidstoestand van de Britse premier en Covid-19-patiënt Boris Johnson is zodanig verslechterd, dat hij maandagavond is over­geplaatst naar een intensivecare­afdeling. Wat nu?

De verklaring van de Britse regering was summier: ‘In de loop van de middag is de situatie van de ­minister-president achteruitgegaan. Op advies van zijn artsen is hij daarom naar de intensive care van het St. Thomas­ziekenhuis gebracht.’ Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zal voor nu de taken van premier op zich nemen.

De schok is groot in het Verenigd Koninkrijk. Hoe zeer Downing Street 10 en de rest van het kabinet ook ­communiceren dat alle stappen die worden genomen uit voorzorg zijn: intensieve zorg krijg je niet zomaar. De bekende Britse microbioloog ­Simon Clarke verwoordde het tegenover Sky News maandagavond als volgt: “Ic-bedden zijn uiterst kostbaar. De NHS (de Britse gezondheidsauto­riteit) maakt die niet zomaar vrij om toezicht op iemand te houden. Zelfs niet als diegene de premier is.”

Hoe Johnson er precies aan toe is, wordt niet naar buiten gebracht. Duidelijk is in elk geval dat de premier nog bij kennis was op het moment dat hij maandag naar de ic werd over­geplaatst. Hij wees zelf Raab aan als plaatsvervanger.

Johnson is sinds zijn opname zuurstof toegediend maar niet aan een ­beademingsapparaat gekoppeld, zei minister van Kabinetszaken Michael Gove dinsdagochtend. Of de premier ook longontsteking heeft, een zorgwekkende complicatie, wist Gove niet.

Volgens cijfers waaruit The Daily ­Telegraph citeert, heeft tot nu toe 50 procent van de Britse coronapatiënten een ic-opname overleefd.

De ontstane situatie zorgt ook voor politieke uitdagingen. De Britten beschouwen het als een verworvenheid dat het land geen geschreven grondwet heeft. Hoewel Raab is aangewezen als waarnemend premier, is dus niet duidelijk hoe ver zijn bevoegdheden reiken. En wat als hij ziek wordt?

Ter illustratie: tijdens Goves persmoment kwam ter sprake wie nu de nucleaire codes van kernmacht Groot-Brittannië in handen heeft. Gove: “Ik kan het hier nu niet over onze nationale veiligheid hebben.”

Brexit op tweede plan

En hoe nu verder met de brexit, het onderwerp waarvan tot voor kort werd gedacht dat het de agenda van 2020 zou bepalen?

De deadline om de lopende ‘tran­sitiefase’ tussen Londen en Brussel te verlengen om meer tijd te hebben voor het sluiten van handelsakkoorden, is 1 juli. De Britten hebben tot nu toe steeds geroepen die clausule niet in te willen roepen, maar dat zou weleens anders kunnen liggen nu er zoveel zorgen bij zijn gekomen.