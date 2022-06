De piramides van Meroë zijn nu virtueel te bezoeken

De piramides van van Meroë waren vroeger een van de middelpunten van het koninkrijk van Kush. Beeld Corbis via Getty Images

Wie de piramides van Meroë in Soedan nog op de bucketlist heeft staan, kan nu alvast een online voorproefje krijgen. De constructies van duizenden jaren oud aan de rand van Meroë – vroeger een van de middelpunten van het machtige koninkrijk van Kush – zijn door Google nauwkeurig in kaart gebracht met 3D-technologie voor een project in samenwerking met Unesco.

Liefhebbers kunnen ervoor kiezen om een virtuele wandeling tussen de tientallen piramides te maken en in te zoomen op alle inscripties die aan de buitenkant zijn aangebracht, maar hebben ook de mogelijkheid even weg te duiken in een van de beter bewaarde piramides van het complex. Eenmaal daarbinnen is er de gelegenheid om in alle rust de afbeeldingen, onder andere van een begrafenisstoet en verschillende goden, goed te bestuderen.

Piramide in huis of tuin

De ruimte binnen de piramide diende volgens archeologen niet als tombe maar als offerkamer, hier zijn onder andere bogen, houten kisten, aardewerk en paardentuigen gevonden, bedoeld voor de overledene om te gebruiken in het hiernamaals. De graftombe zelf ligt onder de piramide. Normaal is dit deel afgesloten voor toeristen, maar met de virtuele tour kunnen zij afdalen in de donkerte om er een kijkje te nemen.

Voor wie liever op avontuur gaat met de telefoon is er ook de mogelijkheid om de piramide te onderzoeken via augmented reality, een technologie waarmee een digitaal beeld in een opname van de ‘echte’ wereld wordt geplakt. Op deze manier verschijnt de piramide op het telefoonscherm, dat vervolgens gericht kan worden op de omgeving, waardoor de piramide in eigen huis of tuin kan worden neergezet.

Leeuwtempel van Apedemak reliëf, Nubia, Naqa. Beeld Corbis via Getty Images

Tomomi Fushiya, een archeologe die onder andere actief is in Soedan en onderwijst aan de universiteit van Warschau, is enthousiast over het project. “Ik heb al erg veel zin om de piramides te ‘bezoeken’ via augmented reality,” vertelt ze. “En dit zorgt er ook voor dat de toegankelijkheid van Soedanees cultureel erfgoed verder wordt uitgebreid voor een wereldwijd publiek, en ook voor Soedanezen zelf.”

Virtueel toerisme

De virtuele excursie moet ‘een aantrekkelijke manier’ zijn voor mensen om meer te weten te komen over de rijke cultuur van het koninkrijk van Kush, zegt Mariam Khaled Dabboussi, betrokken bij het project, in een verklaring. Het koninkrijk bestond tussen ruim duizend jaar voor Christus en 550 na Christus, en besloeg op het hoogtepunt van zijn macht grote delen van het huidige Soedan en Egypte. Er mag best meer aandacht voor komen, vindt ook Fushiya.

“Het koninkrijk van Kush en de geschiedenis van Soedan in het algemeen hebben niet de aandacht gekregen die ze verdienen, maar ik heb het idee dat in de laatste paar jaar steeds meer mensen bewust worden van de waarde en het unieke karakter van beide”, vertelt Fushiya.

Het is niet de eerste keer dat Google historische bezienswaardigheden virtueel in kaart brengt. Tijdens de pandemie zette het internetbedrijf vol in op de virtuele ervaring; doordat de vele lockdowns en reisbeperkingen het toerisme op veel plekken onmogelijk maakten, werden bekende trekpleisters als Machu Picchu en de Taj Mahal virtueel in kaart gebracht.