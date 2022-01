De nieuwe Indonesische hoofdstad moet de ‘beste stad’ ter wereld worden, maar er is ook veel kritiek

Het verkeer in de oude hoofdstad Jakarta staat continu vast. Beeld ANP/EPA

De nieuwe hoofdstad wordt gebouwd in de provincie Oost-Kalimantan, op het eiland Borneo. Nusantara moet Jakarta ontlasten. De huidige hoofdstad, goed voor 10 miljoen inwoners, kampt met een waslijst aan problemen: het is er overvol, de lucht is chronisch vervuild en het verkeer is er – zacht gezegd – een tikkie chaotisch. Bovendien is er een meer existentiële bedreiging: door inklinking en de stijgende zeespiegel dreigt Jakarta onder water te lopen.

Een nieuwe hoofdstad lost die problemen niet op. Maar de Indonesische overheid – president Joko Widodo voorop – hoopt wel dat het verhuizen van overheidsinstellingen, inclusief de ambtenaren, Jakarta enigszins kan ontzien.

En er zijn meer redenen om de de hoofdstad te verplaatsen. “Nusantara krijgt een centrale functie en moet uitgroeien tot een symbool van het land,” zei minister van Planning Suharso Monoarfa in het parlement. De stad moet volgens hem uitgroeien tot een nieuw ‘centrum voor economische activiteit’.

Kritiek van ecologen

Op dit moment is het namelijk vooral Java, waar ook Jakarta ligt, dat de klok slaat. Het eiland is het middelpunt van de Indonesische economie. Niet verwonderlijk: meer dan de helft van de dik 270 miljoen Indonesiërs woont er. De rest woont op de meer dan zeventienduizend andere eilanden.

Win-win dus: Jakarta ontzien, Oost-Kalimantan een economische opkikker. Maar er is ook kritiek – veel kritiek, vooral van ecologen. De speciale regio waartoe de hoofdstad gaat behoren, zal 256.000 hectare beslaan. Het bestuurlijke centrum, met onder meer een nieuw presidentieel paleis en ministeries, wordt 56.000 hectare groot.

Een enorm gebied, dat momenteel vooral bestaat uit ruraal gebied en regenwoud. Ter vergelijking: New York beslaat 78.550 hectare, Amsterdam 21.949. Daar kan geen compensatiebos tegenop.

Ook het prijskaartje mag er zijn: omgerekend meer dan 32 miljard euro. De komst van Nusantara is dan ook net zo goed een publiciteitsproject als een economisch en praktisch initiatief. President Widodo, ook wel ‘Jokowi’, houdt zich er volop mee bezig.

Nadat hij de nieuwe hoofdstad in 2019 had aangekondigd, kwam hij ook met details: de nog naamloze stad zou de ‘beste’, ‘gelukkigste’ en ‘meest innovatieve’ stad op aarde worden. Beter dan Dubai, technologisch niet minder dan Silicon Valley.

Stad van 170 kilometer lang

Indonesië is niet het enige land dat een nieuwe hoofdstad uit de grond stampt – of wil stampen. In Egypte wordt bijvoorbeeld gewerkt aan Nieuw-Caïro en Sejong Stad moet Seoel vervangen als de hoofdstad van Zuid-Korea. Saoedi-Arabië is druk bezig met de bouw van de De Lijn, een stad van 170 kilometer lang. Myanmar verruilde Yangon voor Naypyidaw en Brazilië nam Brasilia in 1960 in gebruik.

Wanneer Nusantara aan dat lijstje kan worden toegevoegd, is nog onduidelijk. Eerder werd gezegd dat het vijftien tot twintig jaar kan duren. In ieder geval is er nu een naam.