De nieuwe Abba: een meeslepende en emotionele ervaring

Bjorn Ulvaeus, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad and Benny Andersson tijdens een optreden van Abba in het Wembleystadion in Londen op 5 november 1979. Beeld Gus Stewart/Redferns

Op Voyage is het al vlot duidelijk: de band is in die missie glansrijk geslaagd. Het mag dan 41 jaar geleden zijn dat met The Visitors het laatste groepsalbum verscheen, Voyage klinkt alsof de band na die plaat de studio niet heeft verlaten.

Het nieuwe album heeft alles wat Abba in zijn gloriedagen zo aantrekkelijk maakte: de suikerzoete melodieën, de schaamteloos catchy refreinen, Scandinavische melancholie en vooral die nog altijd weekmakend mooie harmonieën van Agnetha en Anni-Frid.

Er is hooguit tekstueel iets veranderd. Het perspectief van de tekstschrijver – Ulvaeus – is dat van een man van middelbare leeftijd. Geen bijna-tachtiger zoals in werkelijkheid, maar een man die halverwege zijn leven de balans opmaakt. In kerstsong Little Things gaat het over de jonge kinderen die met hun nieuwe speelgoed spelen.

Dichter op de huid komt de tekst van I Can Be That Woman, een weemoedige pianoballade waarin twee door het leven getekende ex-partners elkaar na jaren weer treffen en uitspreken: Sorry for the wasted years. De song – waarin zelfs de hond van een van beiden een rol speelt zonder dat het al te vreemd wordt – klinkt als het vervolg op When All is Said and Done, dat op The Visitors stond en de scheiding van Benny en Anni-Frid documenteerde.

Zo zijn er meer songs die royaal knipogen naar het verleden. Just a Notion (de enige song die niet nieuw is, maar al in 1978 werd geschreven) lijkt het zusje van Happy Hawaii uit 1976; op Little Things horen we de echo van Slipping Through My Fingers en synthesizerbom Keep an Eye on Dan leende flarden van het intro van Gimme! Gimme! Gimme!

De knapste nummers zijn het poppy Don’t Shut Me Down, het ronkende synthesizerfeest When You Danced with Me en de majestueuze openingsballade I Still Have Faith in You. De tekst – We do have it in us/ New spirit has arrived/ The joy and the sorrow/ We have a story and it survived – kan over niets anders dan over de vier Abba’s zelf gaan.

Het is duidelijk: ook voor de vier zeventigers – ze trouwden, kregen kinderen, scheidden en veroverden en passant de wereld – moet deze hereniging emotioneel zijn. Alleen al die lading maakt van Voyage een meeslepende luisterervaring.

De liedjes zullen geen van alle zo beroemd worden als Dancing Queen of S.O.S., maar dat hoeft ook niet. Deze niet meer verwachte reünie is voor alle liefhebbers – en wie is dat goed beschouwd niet? – al meer dan genoeg.

Pop Abba

Voyage

(Polar)