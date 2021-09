De man van Hotel Rwanda moet nu de cel in

Paul Rusesabagina in september 2020 bij de rechtbank in Kigali. Volgens internationale waarnemers heeft hij geen eerlijk proces gekregen. Hij is nu veroordeeld tot 25 jaar cel. Beeld AFP

Paul Rusesabagina, zelf een Hutu, leidde in de hoofdstad een exclusief hotel, Mille Collines, eigendom van de Belgische vliegtuigmaatschappij Sabena, toen in 1994 de genocide in Rwanda plaatsvond. In circa honderd dagen vermoordden de Hutu’s 800.000 mensen, voornamelijk Tutsi’s.

De hotelmanager redde 1268 mensen door ze op te nemen in het hotelcomplex en zich met hand en tand te verzetten tegen hun uitlevering aan politie en leger.

Als hij zijn Tutsigasten niet uitleverde, moest hij ze zelf doodschieten, vonden de machthebbers. Hij wist het allemaal te voorkomen. In 1996 verliet Rusesabagina zijn geboorteland en werd Belg.

Naar Texas

Op zijn heldhaftige optreden is de ­beroemde speelfilm uit 2005 gebaseerd. De film bezorgde hem grote roem. Zijn Hollywoodstatus gebruikte hij om het Tutsiregime, dat na de massamoord aan de macht kwam in Rwanda, fel te bekritiseren, en dan vooral president Paul Kagame.

Het autocratische regime nam hem dat niet in dank af. In België was hij niet meer veilig, waarop Rusesabagina zich in Texas vestigde. Hij sloot zich aan bij de oppositie in Rwanda en steunde in zijn uitlatingen de gewapende tak, het National Liberation Front.

Dat is hem opgebroken. In 2020 werd hij ontvoerd in Dubai en belandde hij in de cel in Kigali. Ineens was de held volgens Rwanda een terrorist. Rusesabagina heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.