De Krijgsraad is na zes minuten al klaar met Bouterse

De zitting van de Krijgsraad in Suriname, waar president Desi Bouterse voor het eerst verscheen, is na zes minuten alweer beëindigd. Een van de drie vrouwelijke rechters en de openbaar aanklager waren niet aanwezig. Daardoor is zaak verdaagd tot 31 maart.

Onder luide toejuichingen van duizenden aanhangers verscheen Bouterse woensdag voor de Krijgsraad. Gekleed in militair tenue stond hij voor het eerst oog in oog met de rechters die hem twee maanden geleden veroordeelden tot 20 jaar cel voor de Decembermoorden.

Als militair verliet hij zes minuten na aanvang van de zitting alweer de rechtbank, terwijl zijn aanhangers hem volgden naar het Vlaggenplein. Omdat rechter Rewita Chatterpal en de aanklager Roy Elgin afwezig waren, is de inhoudelijke behandeling van de zaak uitgesteld.



Bouterse arriveerde een uur voor aanvang van de zitting in het gerechtsgebouw. Hij werd vergezeld door vele tientallen mensen, onder wie Defensieminister Ronni Benschop. Toen hij samen met enkele militairen aan zijn zijde de rechtszaal betrad, zongen vrouwen religieuze liederen.



Het was voor het eerst dat Bouterse voor de Krijgsraad verscheen in het 8 december-strafproces. De rechters behandelden zijn verzet tegen de veroordeling tot 20 jaar cel voor de moord op 15 tegenstanders van zijn regime in 1982.

Brassband

Buiten hadden zich duizenden aanhangers uit heel Suriname verzameld. Ze kwamen in een stoet, onder begeleiding van een brassband, of met tientallen bussen naar Paramaribo. Daarmee gaven ze gehoor aan de oproep van de Nationale Democratische Partij (NDP) om voorzitter Bouterse massaal te steunen. “President, u gaat niet. Wij gaan!” riep parlementslid Silvana Afonsoewa onlangs op een partijbijeenkomst . “Oppositie noch Krijgsraad zal de show stoppen.”



De straten rond de rechtbank waren hermetisch afgesloten. Voor het gebouw stonden hoge dranghekken, overal liepen militairen en agenten. Scholen bleven dicht. Volgens Surinaamse media hebben sommige bedrijven hun personeel zelfs vrij gegeven om Bouterse te kunnen ondersteunen.



Partijprominent Ramon Abrahams, ondervoorzitter van de NDP, zei tegen journalisten dat de opkomst ook een signaal is naar de verkiezingen. “Dit is ook onze organisatie op peil brengen naar 25 mei toe en kijken hoe onze mensen gemobiliseerd zijn en wat onze sterkte is. Ik heb geen geloof in de rechterlijke macht.”

Stressbestendig

First Lady Ingrid Bouterse zei volgens de krant De Ware Tijd kort voor aanvang van de zitting blij te zijn met de steun van de leden. Haar man is ‘onder alle omstandigheden kalm’, zei ze. ‘Je zal nooit aan hem merken dat iets mis is. Absoluut geen stress. Mijn man is vreselijk stressbestendig. Dat is iets wat ik in hem bewonder. Hij geeft nooit op en is positief.’



Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons noemde het een ‘ jammerlijke dag’. “We hebben de president veroordeeld. Voor of tegen, je moet dat niet zo afhandelen. Dit ding hebben we als land verkeerd laten aflopen.”



Een groep NDP’ers bracht de nacht door op straat vlakbij het rechtsgebouw. Ze zongen het traditionele lied ‘Mi kondre true’ (mijn ware land) en ‘Hori vaste san yu habi’ (houdt vast aan de dingen die je hebt).



Ze droegen paarse NDP-vlaggen en shirts met een afbeelding van ‘Bouta’. Op straat stonden tafels en stoelen, er was eten drinken en muziek. ‘Strey de fu strei, un no sa frede!’, riepen ze. ‘Als je strijdt voor je strijd, zul je geen angst kennen’.

Boutisten

Harriette Bholasingh-Helstone is een van de ‘Boutisten’, die de hele nacht buiten voor de rechtbank heeft vertoefd. Ze is ondercoördinator van de NDP in het ressort Rainville. “Ik vind het belangrijk om hier te zijn voor onze volksleider. Ik woon hier vijf minuten vandaan, maar het zou belachelijk zijn als mensen uit alle windstreken hier naartoe komen, terwijl ik als rechtgeaarde NDP’er thuis zit.”



Met haar aanwezigheid wilde ze Bouterse een hart onder de riem steken. “We hebben gezongen en gebeden voor kracht en bescherming van onze president. Er moet recht gesproken worden. Het kan niet zo zijn dat hij al bijna 40 verdacht wordt van bepaalde zaken en er geen eind aan komt. Dat is niet leuk voor de nabestaanden, maar ook niet voor onze partijvoorzitter. Hij is een wijze man die gewoon meewerkt.”